İphone 8 Sonrasında Note 8 İçin 4k Sürprizi!

Apple, iki gün önce yani 12 Eylül tarihinde düzenlediği etkinlik kapsamında iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus modellerinin duyurusunu gerçekleştirirken, yeni iPhone modellerinin 4K çözünürlükte 60 fps video kayıt desteği gerçekleştirebilmesi en dikkat çekici özelliklerin birisi oldu.



Böylece Apple, akıllı telefon sektöründe bir ilki başararak kullanıcılardan büyük övgü toplarken, yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 8 ile başarılı bir çıkış yapılan Samsung cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı.



Galaxy Note 8, 4K 60 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor!



Samsung, Galaxy Note 8 modelinin tanıtımını gerçekleştirdiğinde cihazın 4K çözünürlükte 30 fps, Full HD çözünürlükte 60 fps ve son olarak HD çözünürlükükte 240 fps video kayıt desteğine sahip olduğunu açıklamıştı.







Ancak, bugün itibariyle Samsung"un resmi internet sitesinde yer alan Galaxy Note 8 tanıtım sayfasına cihazın 4K çözünürlükte 60 fps video kaydı gerçekleştirebildiğine dair bir ibare eklemesi oldukça şaşırttı.



Galaxy Note 8"in iPhone X ve iPhone 8 Plus karşısında daha rekabetçi bir akıllı telefon olabilmesi için Samsung"un böyle bir adım attığı düşünülürken, cihazın bir güncelleme ile bu desteğe kavuşması bekleniyor.



Zira, dün detaylarını sizler ile paylaştığımız, Galaxy Note 8 için yayınlanan ilk güncelleme kamera tarafında değişikliklere ev sahipliği yapıyor olsa da, 4K 60 fps video kayıt desteği bu değişiklikler arasında yer almıyor.



Samsung"un atacağı adımları ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz, şimdiden en çok merak edilen konu aynı işlemcinin kullanıldığı Galaxy S8 ve S8 Plus"ın bu yeniliğe kavuşup kavuşamayacağı oldu.