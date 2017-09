İphone 8 Plus Tanıtılıyor! İşte Tüm Detaylar!

iPhone 8 Plus uzun süren bir bekleyişin ardından, nihayet Apple"ın yeni merkez üssü olan Apple Park"ta bulunan Steve Jobs Tiyatro Salonu"nunda düzenlenilen tanıtım etkinliği kapsamında resmiyet kazandı.



Bizde Apple"ın düzenlediği lansmanı yerinde takip ederek iPhone 8 Plus özellikleri nasıl? iPhone 8 Plus fiyatı nasıl olacak? gibi en çok merak edilen soruların cevabını doğrudan sizlere aktarıyoruz.



iPhone 8 Plus"ın detaylarına geçiş yapmadan önce kısaca bir bilgi vermek gerekirse, 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana ve Apple A11 yonga setine ev sahipliği yapan cihaz, iOS 11 ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.



Yeni Apple A11 işlemci ile üst seviye performans!



Yeni iPhone modellerine güç veren Apple A11, 4 tanesi düşük güç tüketimine sahip Mistral ve 2 tanesi üst seviye performans sunan Monsoon olmak üzere toplamda 6 adet işlemci çekirdeğine ev sahipliği yapıyor.







iPhone 7 serisinde yer alan A10 Fusion"a göre iki çekirdek ile yüzde 25, çoklu çekirdek anlamında ise yüzde 70 daha fazla performans sunan Apple A11, grafik tarafında yüzde 30 daha fazla performans sunarken, A10"a göre neredeyse yüzde 50 daha az enerji tüketiyor.



Haber güncellenmektedir....