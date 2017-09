İphone 8 Plus'ı Denedik!

iPhone 8'in küçük bir telefon olduğunu düşünüyorsanız, iPhone 8 Plus'a bir bakmanızı öneriyoruz. iPhone 8 Plus, iPhone 8'in gölgesinde kalsa da, dikkate değer bir telefon.



iPhone 8 Plus, Portrait Lighting dahil bir iPhone'dan bekleyeceğiniz tüm yetenekleri ve bunlara ek olarak uzun pil ömrünü sunuyor.



Daha Büyük, Daha mı İyi?



Bizce iPhone 8 Plus daha iyi çünkü hem ekran alanınız oldukça geniş, hem de pil ömrü biraz daha uzun. Cihazın tasarımı önceki iPhone'lara benziyor ve üst seviye his sunuyor.



iPhone 8 Plus, iPhone X'ten daha ucuz ancak yine de pahalı bir telefon. Bu yüzden iPhone 8 yerine iPhone 8 Plus'ı satın almaya karar vermeden önce iyi düşünmeniz gerekiyor.







Geliştirilmiş A11 yonga seti ve 12MP kamera ile gelen cihaz, geçen senenin iPhone 7 Plus'ı gibi çift arka kameraya sahip. Önemli olan bir detay, iPhone X'da olduğu gibi Portrait Lighting modunu kullanabilmeniz. Nesneleri aydınlatıp karartabilmeniz, arka plandaki nesneleri bulanıklaştırabilmeniz, diğer telefonlarda pek rastladığımız şeyler değiller. Testlerimizde telefonun bu işi başarıyla yaptığını gördük.







Sadece bu özellik, iPhone 8 Plus'ı tercih etme nedeniniz olabilir.



Arka yüz artık cam ve kablosuz şarja izin veriyor. Metale göre daha sağlam görünmüyor ancak cam yüzey sayesinde telefonunuzu daha kolay şarj edebileceksiniz. Bunun yanında cam arka yüz, kavisin eskisi kadar belirgin olmaması anlamına geliyor. Ancak tasarımda iPhone'u andıran çok şey var ve iPhone tutkunları bunu hemen anlayacaklar.



iPhone 8 Plus'ı elde tutmak gayet rahat ancak parmağınızı ekranın bazı yerlerine uzatmak zor. Bu konuda iPhone X çok daha kullanışlı.



Ekran





iPhone 8 Plus'ın ekranı maalesef iPhone 7 Plus'a çok benziyor. Maalesef dememizin tek nedeni, ekranın büyük bir yenilik sunmaması ve sizi tek başına yükseltmeye ikna etmeyecek olması. Yine de bazı geliştirmeler var. Yeni ekran Retina HD özelliğine sahip ve bu sayede biraz daha parlak.



Artırılmış Gerçeklik





AR'nin henüz telefonlar için kritik bir işlev haline geldiğini düşünmüyoruz. Ancak iPhone 8 Plus'ta gördüklerimiz hoşumuza gitti. Bize sunulan oyunlar, iyi AR oyunlarının keyifli olabileceğini ispat etti.



İlk karar



Phablet'leri ve Apple'ı seviyorsanız, gücünüz iPhone X'i almaya yetmiyorsa, iPhone 8 Plus size ihtiyacınız olan neredeyse her şeyi sunabilir. Ancak biraz daha güçlü bir cihaza çok ihtiyacınız yoksa, geçen senenin modeliyle de rahatça idare edebilirsiniz.





















