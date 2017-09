İphone 8 Plus - Galaxy S8 Plus Karşılaştırma

Apple, iPhone akıllı telefonunun 10. yılı kapsamında düzenlediği etkinlik ile bir ilke imza atarak üç yeni iPhone modeli ile karşımıza çıktı. Bu karşılaştırmamızda iPhone 8 Plus ile Samsung Galaxy S8 Plus modelini tüm detaylarıyla karşı karşıya getiriyoruz.



Apple"ın yeni amiral gemisi iPhone 8 Plus, Galaxy S8 Plus akıllı telefona göre ne tür yenilikler sunuyor? Samsung Galaxy S8 sahipleri, iPhone 8 Plus"a geçmeli mi? iPhone 8 Plus ile Galaxy S8 Plus arasındaki farklılıklar neler?



Dilerseniz, sözü daha fazla uzatmadan tüm bu sorulara cevap verebilmek için hazırladığımız iPhone 8 Plus – Galaxy S8 Plus Karşılaştırmasına geçelim.



iPhone 8 Plus – Galaxy S8 Plus Karşılaştırma: Tasarım



iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus ile benzer tasarım diline sahip. Öte yandan hem ön hem arkada şimdiye kadar kullanılan en dayanıklı cama yer verildiğinin altı çiziliyor. Kısacası tamamı cam bir tasarım söz konusu. Touch ID parmak izi okuyucu ise beklenenin aksine yerli yerinde duruyor.







Galaxy S8 Plus ise kavisli yanları, ön tarafı tuşsuz tasarımı ve kesintisiz cam kullanımı ile oldukça şık. Bu cam telefonun ön kısmını kaplıyor ve alüminyum çerçeveye entegre oluyor.



iPhone 8 Plus - Galaxy S8 Plus Karşılaştırma: İşlemci



Yeni iPhone modellerinde Apple A11 Bionic yonga seti kullanılıyor. Ek olarak, bu yonga seti Nöral sistem ve tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi ile destekleniyor.



Galaxy S8 Plus ise gücünü 10 nm Exynos 8895 işlemcisinden alıyor.



iPhone 8 Plus - Galaxy S8 Plus Karşılaştırma: Ekran



iPhone 8 Plus, IPS teknolojisine sahip 5.5 inç Retina HD ekran ile 1920 x 1080 piksel çözünürlük sağlıyor.







6.2 inç büyüklüğünde kavisli bir Super AMOLED ekrana kullanan Galaxy S8 Plus, Quad HD yani 1440 x 2960 piksel çözünürlük sunuyor.



iPhone 8 Plus - Galaxy S8 Plus Karşılaştırma: Kamera



iPhone 8 Plus, 12 MP geniş açı ve 12 MP telefoto lensli çift kamera kurulumu ile geliyor. Optik ve 10 kata kadar dijital yakınlaştırma sağlanıyor. 4K ve 1080p çözünürlükte 60 fps video çekilebiliyor. Ön tarafta 7 MP kamera sunuluyor.







Galaxy S8 Plus ise 12 MP çözünürlüğünde bir kameraya yer veriyor. 4K çözünürlükte 30 fps, 1080p çözünürlükte 60 fps video kaydı gerçekleştirilebiliyor. Ön taraftaysa 8 MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.



iPhone 8 Plus - Galaxy S8 Plus Karşılaştırma: Depolama



Hem iPhone 8 Plus hem de Galaxy S8 Plus için depolama seçenekleri 64 GB kapasitesinden başlıyor. Ayrıca, iPhone 8 Plus 256 GB kapasite seçeneği de sunarken, Galaxy S8 Plus"ta microSD ile 256 GB"a kadar çıkmak mümkün.



iPhone 8 Plus - Galaxy S8 Plus Karşılaştırma: Batarya



Apple iPhone 8 Plus batarya kapasitesini tam olarak açıklamasa da iPhone 7 Plus ile yaklaşık aynı pil ömrünün sunulduğunu belirtiyor. Kablosuz bağlantı üzerinden 21 saate kadar, internet içinse 13 saate kadar kullanım süresinden bahsediliyor.







Galaxy S8 Plus ise 3500 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.



iPhone 8 Plus - Galaxy S8 Plus Karşılaştırma: Fiyat



iPhone 8 Plus modeli ülkemizde ne kadarlık fiyatla satılacak şu an için belirsiz. Cihazın fiyatları yurtdışında 799 dolardan başlayacak



Galaxy S8 Plus ise ülkemizde 4999 TL fiyat ile satılmakta.