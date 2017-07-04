İphone 8 Parmaktan Vazgeçti"

iPhone 8'i açmak için parmak izi sensörüne de ihtiyacınız kalmayabilir. Yeni bir dedikoduya göre Apple, parmak izi tarama işlevinden vazgeçip 3 boyutlu yüz tarama işlevi sunmayı düşünüyor.



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Bloomberg'in raporuna göre 3 boyutlu yüz tarama, mevcut güvenlik sistemlerinden daha güvenli olarak kabul ediliyor. Rapor, işlevin telefonun kilidini açmak, Apple Pay ödemesi yapmak, güvenli uygulamaları çalıştırmak için kullanılabildiğini söylüyor. 3 boyutlu yüz tarama gerçeğe dönüşürse Apple parmak izi sensörünü ekranın altına yerleştirme işiyle uğraşmak zorunda kalmayacak.



Apple'ın parmak izi sensörünü ekranın içerisine gömeceğine dair birçok dedikodu var ancak bunun zor bir iş olduğunu ve işlevin iPhone 9'a kalabileceğini söyleyen raporlar da var. Yüz tarama kulağa hoş gelse de Galaxy S8 sahiplerinin tecrübe ettiği gibi her zaman mükemmel çalışmıyor.



Üstelik Samsung'un kullandığı teknoloji 2 boyutlu görüntülerle kandırılabiliyor. Apple ise iddiaya göre 3 boyutlu derinlik algılama sensörüyle bu sorunları çözecek. Apple'ın çözümünün daha hızlı çalıştığı, telefon masanın üzerinde yatarken dahi yüzünüzü tarayabildiği söyleniyor. Bunlar gerçekse yüz taramayla ilgili sıkıntılarımız çözülecek demektir.



iPhone 8 dedikoduları henüz tam bir fikir birliğine varmış değil. Son sözü Apple'ın CEO'su Tim Cook, Eylül'de sahneye elinde bir iPhone 8'le çıktığında söyleyecek. Tabi, "Eylül" tarihinin bile kesin olmadığını belirtmek gerek.



