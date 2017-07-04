İphone 8 "Net" Göründü!

Gün geçmiyor ki iPhone 8'le ilgili yeni bir sızıntı daha ortaya çıkmasın. Evet, telefonu göreceğimiz güne yaklaşırken, hatta artık son virajdayken, muhtemelen önümüzdeki günler bu sızıntıların sayısı katlanarak artacak. Bu defa ortaya çıkan sızıntı ise, aslında sızıntıdan çok daha fazlası. Zira bu defa iPhone 8'in "kendisi" ortaya çıktı.



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iPhone 8 "net" şekilde görüldüBu defa gelen haber sızıntıdan fazlası: iPhone 8 videoda "net" şekilde görülüyor.



Evet, "kendisi" derken tırnak içinde belirtiyoruz, zira Apple henüz gelecek telefonunu resmi olarak açıklamış değil. O nedenle her ne kadar yayınlanan videoda iPhone 8'i görüyor olsak da, bunu düşünmemize sebep, kuşkusuz son dönemde telefonun tasarımına, hatta kılıflarına kadar sızmış olması.



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EverythingApplePro adında bir kullanıcının YouTube kanalına yüklediği videoda, iPhone 8 olduğu iddia edilen bir prototip –dummy- görünüyor. Videoda bu modelin bir ön incelemesini de yapan EverythingApplePro, böylece iPhone 8'i merak edenlerin bir nebze de olsa merakını gideriyor. Videoda ayrıca iPhone 8'e ilişkin aksesuarlar da ele alınıyor. İlgili videoyu hemen yukarıda izleyebilirsiniz.



