İphone 8 Nasıl Olacak? İşte Tüm Bilinenler!

iPhone 8 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi en çok merak edilen konuların başında geliyor. Apple"ın 10. yıla özel olarak bizlere sunacağı iPhone 8, birçok noktada ciddi yeniliklere ve özellikle tasarım alanında revizyonlara gidiyor. 10. Yıla özel iPhone 8 (iPhone X) bakalım bize hangi özellikleri sunuyor?



Hatırlatmakta fayda var. Yeni iPhone için beklenen gün 12 Eylül akşamı! Apple canlı yayını ise editörlerimizin yorumlarıyla, Teknosa"nın katkılarıyla YouTube canlı yayınımızdan izleyebileceksiniz.



iPhone 8 özellikleri ve fiyatı



En büyük değişikliklerden biri düzelen ekran kasa oranı ve yeni ekran teknolojisi olacak. iPhone 6 modelinden beri süregelen tasarım anlayışı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile birlikte aynı şekilde devam etmişti. Bu kez çerçevesiz telefonların döneminde Apple da kayıtsız kalamayacak gibi görünüyor.



Elbette yeni cihazın en büyük değişimi ekran/kasa oranı ile karşımıza çıkıyor. Xiaomi mi Mix modeline benzer olarak ön yüzün neredeyse tamamı ekrandan oluşuyor. Sadece kamera ve hoparlör için ufak bir kasa boşluğu bırakılmış.







Ana kameranın konumu ise bu kez kasaya paralel değil dik olarak açılandırılmış. Ayrıca yeni ekran kasa oranı ile birlikte Touch ID büyük bir bilmeceye dönüşmüştü. Apple bu noktada ya arka bölümde yer alan Apple Logosu üzerinden parmak izini okutacak ya da tıpkı Xperia modellerinde olduğu gibi ekran kilidi üzerinden parmak izi alacak. Elbette iPhone 8 Touch ID bilmecesinin nasıl sonuçlanacağını 12 Eylül"de öğreneceğiz.



Geçmiş dönemden devam eden tasarım gelenekleri arasında ise Apple müdavimlerinin bile birçok kez şikayet ettiği 3.5 mm jak girişi sorunu yer alıyor. iPhone 7 modellerinde olduğu gibi iPhone 8"de de jak girişi bulunmuyor. Yine stereo hoparlöre yer verilecekken (ikinci hoparlör ahize) şarj ve kulaklıklarımız Lightning girişi ile telefona bağlanacak.



iPhone 8 hassas bir yapıya sahip olmasına karşın IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı önemli ölçüde koruma sağlarken, 1.5 metreye kadar 30 dakika boyunca su geçirmiyor.







iPhone 8 ekranı



Apple iPhone 6 ve iPhone 7 modelleri arasında çok fazla değişiklik yapmadığı için hayli eleştirilmişti. Şimdiyse ekran önecelikli olmak üzere her şey değişiyor. iPhone ekranı Super AMOLED paneli ve yüzde 90"nın üzerinde ekran kasa oranı ile iPhone modellerinin tüm anlayışını değiştiriyor.



5.1 inç boyutlarında olan bu ekran iddia edildiğine göre tam 601 ppi piksel yoğunluğuna sahip olacak. 1242 x 2800 ekran çözünürlüğü ile de uzun süredir süregelen 720p geleneğinden de vazgeçmiş olacak.



Aynı zamanda bu ekranın yine basınca duyarlı 3D Touch desteği vereceğini de eklemek gerekiyor.



iPhone 8 donanım özellikleri



Phone 7"ye dört çekirdekli Apple 11 Fusion işlemcisi güç veriyor. Dört çekirdekli işlemci ilk gelen bilgilere göre yoğun iş gücü altında sağlam iş çıkartabilecek.



Diğer bir noktaysa depolama alanında yapılan değişiklikler olacak gibi görünüyor. iPhone 8"in 64/256/512 GB modelleriyle satışa çıkacağı düşünülüyor.



RAM tarafındaysa iPhone 7 Plus modellerinde olduğu gibi 3 GB bellek kullanılacak.







Kamera



En büyük bilmecelerin biri de kamera tarafında yer alıyor. Bugüne kadar ortaya atılan tüm iddiaları ve sızıntıları bir araya getirdiğimizde elimizde gerçekten de şahane bir çift ana kamera kalıyor.



Bu iddialardan biri arka kamerayı oluşturan sensörlerin ikisinde de OIS bulunacak olması. Böylece video çekerken sarsıntı neredeyse sıfır noktasına inecek. Bu gerçekleşirse yeni Apple amiral gemisi özellikle video çekimlerinde diğer akıllı telefonlara göre büyük bir üstünlük sağlayabilir.



Diğer bir önemli nokta ise arttırılmış gerçekliğin iOS 11 ile gelecek olması. iPhone 8 kamera özellikleri sayesinde bu özelliği ciddi bir şekilde destekleyecek.



Ana kamera sensörlerinin ise 16 MP olması bekleniyor. Uzun süre 12 MP"de kalan iPhone modelleri bu kez önemli bir MP artışı ile gelecek. Bu kamera 4K çekim ve 8 MP görsel kaydı yapabilecek.



Ön kamera tarafında ise yine 7 MP kamera kullanılacak ama bu kez diyafram açıklığının çok daha fazla olması bekleniyor. Böylece çok eleştirilen ön kamera düşük ışıkta net görüntü verebilecek.



Batarya



Görünüşe göre cihaz, iPhone 7 ile aynı kasa boyutuna sahip olacak fakat içerisinde daha uzun kullanım ömrü sağlayacak olan bir batarya yer alacak. Hatırlarsanız iPhone 7"nin bataryası 1.960 mAh, iPhone 7 Plus"ın bataryası ise 2.900 mAh kapasiteye sahipti. Bu da bizleri en az 3.000 mAh"lık kapasiteye sahip bir iPhone 8 bekliyor demek oluyor.



Üstelik iPhone tarihinde ilk kez kablosuz şarj desteği sunulacak.



iPhone 8 fiyatı ve çıkış tarihi



12 Eylül"de tanıtılacak olan iPhone 8 fiyatı 999 dolar olacak. 256 GB iPhone 8 fiyatı ise 1,099 dolar olacakken, 512 GB"lik en yüksek model 1.119 dolar fiyatla raflara çıkacak. Çıkış tarihinin ise tanıtım günü olan 12 Eylül"den bir hafta sonrası düşünülüyor.