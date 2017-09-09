İphone 8 Kullanıcı Arayüzü Nasıl Olacak?

Daha önce sızdırılan HomePod yazılımıyla beraber iPhone 8"in yüz tanıma ve kablosuz şarj özelliği gibi birçok farklı noktayı aydınlatan geliştiriciler, bugün ise sızdırılan iOS 11 Golden Master sürümüyle iPhone 8"in kullanıcı arayüzünü keşfetti!



iPhone 8 kullanıcı arayüzü çok farklı!



Bugüne kadar yaşanan sızıntılar ve yazılım incelemeleriyle beraber ekranının üst tarafında küçük bir çıkıntıya sahip olacağı kesinleşen iPhone 8, maalesef kullanıcı arayüzü tarafında bu çıkıntı yüzünden ciddi farklılıklar getirmekte.







Haber içerisindeki iOS 11 Golden Master sürümünde yer alan bilgilere dayanarak hazırlanan taslak çizimler, iddia edildiği üzere iPhone 8"in kullanıcı arayüzünü birebir yansıtmakta.







Görsellere yakından baktığımız zaman iPhone 8"in, tasarımındaki küçük çıkıntı yüzünden alışagelmiş kullanıcı arayüzünden uzaklaştığı anlaşılıyor. Zira çıkıntı saat, konum, operatör sinyali, Wi-Fi sinyali ve pili göstergesi gibi tüm belirteçleri etkilemekte.



iPhone 8 ile beraber ilk iOS sürümünden itibaren ortada konumlandırılan saat sol tarafa geçerken, operatör sinyali ve Wi-Fi sinyali belirteci de küçülerek sağ tarafa geçmiş bulunmakta. Ayrıca uçuk modunda ekranda beliren uçak simgesi ise küçük bir nokta ile değiştirilmiş.