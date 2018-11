İphone 8, İphone 8 Plus ve İphone X İos 12.1 ile Yavaşlatılıyor Olabilir

iOS 12.1 Geldi Ama Performans Yönetimi Tartışmaları Hala Devam Ediyor?

Apple iPhone 8 ve iPhone X Bataryaları içinde Performans Yönetimi Uyguluyor?



iPhone'lar ve bataryaları zaman içinde eskiyor. Ancak donanım ve yazılım kalitesi arttıkça bu bataryalar en yüksek performansı sağlamak için yeterli olmuyor. Bu yüzden ani cihaz kapanmaları yaşanıyor…

Evet geçtiğimiz yıl Apple, bu konuda artan şikayetler için bu sorunu yazılım ile çözmeye kalkışmış; bu konuda ciddi cezalar da yemişti. Ancak görünen o ki Apple aynı şekilde eskiyen bataryalara sahip iPhone'ları yazılımla yavaşlatarak pil ömrünü uzatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün iOS 12.1 yayımlandı ve bir çok kullanıcı iOS'un yeni sürümünün bir çok problemi ve sorunun giderildiği bu güncellemeyi cihazlarına yükledi.

"Özellikle iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, and iPhone 7 Plus sahipleri; Pil Sağlığı Ayarlarında; En Yüksek Performans Yeterliliği bölümünde Cihazlarına muhtemelen performans yönetimi uygulandı. Etkisizleştir."

Şeklinde bir uyarıyı görüyordur. Bu sayede eski iPhone'larınız nispeten daha iyi performans sunmaya devam edebilir. Ancak 12.1 ile ilginç olan; geçen yılki iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modeli içinde bu özelliğin aktif edilmiş olması…

iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X iOS 12.1 ile Yavaşlatılıyor Olabilir?



Apple bu yılın sonuna kadar pil değişim kampanyası başlatmıştı. 29 dolara pilinizi değiştirmeniz mümkün ancak; pilinizi değiştirseniz bile bir süre sonra, muhtemelen geçen yılki (iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X) modelleri de bu performans yönetimi yüzünden ciddi şekilde yavaşlatılacak.

Başka bir deyişle, geçen yıl iPhone 7 ve daha eski modellerin yaşadığı eskiyen pil sorunlarını şimdi iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modeli yaşıyor olacak.

Elbette piller zaman içinde yaşlanabilir ancak kullanıcılar özellikle bu ani kapanmalara daha iyi çözüm bulunması gerektiğini düşünüyor. Benim Pil Performansım yüzde 85 olmasına rağmen, cihazım oldukça yavaş çalışıyor. Ancak bu özelliği devre dışı bırakabileceğinizi de unutmayın. En azından bu iOS 12.1 ile mümkün kılınmış. Etkisizleştirmeyi göremiyorsanız, o zaman şanslı sayılabilirsiniz, zira cihazınızın ani bir şekilde kapanmasını beklemeniz gerekebilir, ondan sonra bu şekilde görebilirsiniz.

