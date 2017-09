İphone 8'in İşlemcisinden Yeni Detaylar!

iPhone X adıyla ortaya çıkacağı iOS 11'deki keşifle anlaşılan iPhone 8, çok hızlı bir telefon olacak. 9to5Mac'e göre yeni iPhone, altı çekirdekli A11 Fusion yongasıyla gelecek.



Bu, çekirdeklerin dördünün yüksek performans çekirdeği olacağı anlamına geliyor. Dört çekirdekli iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'taki yüksek performanslı çekirdeklerin sayısı ikiydi. iPhone 8'de geriye kalan iki çekirdek ise yüksek verimlilik çekirdeği ve telefon boştayken çalışıyor.



iPhone 8, üç boyutlu yüz tarama işleviyle geleceği için yüksek bir işlem gücüne ihtiyaç duyacak. Bunun yanında iOS 11'deki keşifler, yeni iPhone'ların 60FPS'de 4K, 240FPS'de 1080p video kaydedebileceğini gösteriyor. Artırılmış gerçeklik desteğiyle birlikte yüksek işlem gücüne ihtiyaç olacağı kesin.



Performans çekirdeklerinin sayısı ikiye katlanması iyi bir haber, ancak bu telefonun hızıyla ilgili her şeyi söylemiyor. Henüz işlemcinin saat hızını, RAM ve grafik performansını bilmiyoruz. A9'dan A10'a geçişte yüzde 40'lık bir performans artışı görmüştük.



Apple'ın açıklayacağı rakamları bilmesek de, iPhone 8'in on sene önceki iPhone'dan ne kadar daha hızlı olduğundan bahsedeceğinden eminiz. iPhone 7 Plus, iPhone 1'den 120 kat hızlıydı; iPhone 8'de daha yüksek bir sayı görmeyi bekleyebiliriz.





















