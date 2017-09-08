İphone 8'in Fiyatının Suçlusu Bulundu!

Yeni raporlar, iPhone'un fiyatının alıştığımızın üstünde bir seviyeden başlayacağını (yurt dışında 1.100 dolar seviyesinde) söylüyor. Bunun nedeni ise kısmen Samsung olabilir.



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KGI Securities analistlerinden gelen yeni rapora göre Samsung'un iPhone için sağladığı OLED ekranlar, Apple'ın daha önce kullandığı LCD'lerin iki katı yüksek maliyete sahip. Ekran fiyatlarının birim başına 45-55 dolar aralığından 120-130 dolara yükseldiği söyleniyor. Analistler, Apple'ın bu nedenle ikinci bir OLED sağlayıcısı bulmasının gerektiğini söylüyorlar.



Ekranın altına gömülüp gömülmeyeceği çok defa konuşulan parmak izi tarayıcısının iPhone 8'de olmamasının nedeni, rapora göre yine OLED ekranlar olabilir. Bu bilgi doğru olabilir çünkü Samsung'un Galaxy S8'in OLED ekranının altında parmak izi tarayıcısını yerleştirmeyi başaramadığını görmüştük.



Yeni rapor, Apple'ın biyometrik güvenlik olarak sadece yüz taramayla yetineceğini söylüyor. Apple'ın gerçekte ne yapacağını 12 Eylül'deki tanıtımda göreceğiz.





















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