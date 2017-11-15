İphone 8 İçin Beklenen Karar

KGI Securities'ten Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple'ın iPhone 8 üretimini yetersiz talep sebebiyle düşürmesi bekleniyor. Apple, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı Eylül ayında çıkarmıştı ama daha sonra çıkan iPhone X beklentisi sebebiyle iki telefon da çok fazla ilgi görmedi.



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Kuo, önümüzdeki çeyreğin sonunda iPhone 8 üretiminin %50-60 civarı düşmesini bekliyor ve bu çok büyük bir oran. Bu ayın başlarında araştırma firması Canalys de iPhone 8 Plus'ın, üçüncü çeyrekte iPhone 8'i satışlarda geçtiğini açıklamıştı. Bu bir "Plus" sürümün 4.7 inç sürümü geçmesinin ilk örneği. Yine de, bu muhtemel kararın her iki iPhone 8 modelini de kapsayacağı düşünülüyor.



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iPhone X'e gelince, Kuo, üretimin son çeyreğe göre %35-40 civarı artmasını bekliyor. Böylece yılbaşı sezonuna da stoklar yetişebilecek.



