İphone 8'i Denedik!

iPhone 8, serinin bir önceki telefonu olan iPhone 7'nin direkt devamı niteliğinde. Yeni telefon, gelişmiş donanımı dışında pek bir yeniliğe sahip değil. Bu yüzden aslında iPhone 7S olarak da değerlendirilebilir.



İLGİLİ HABER iPhone X tanıtıldı; işte tüm yenilikleri



Önceki telefondan farklı olarak iPhone 8 donanımı arttırılmış gerçekliği destekleyecek kadar güçlü. Yine de çift kamera sisteminin olmaması, ayrıca Portre Modu'unun eksikliği hayal kırıklığına sebep oluyor.



İLGİLİ HABER Apple iPhone 8 Plus tanıtıldı!



Apple'ın klasik tasarıma sahip ancak yeni bir telefon geliştirmiş olması genel olarak memnuniyetle karşılandı diyebiliriz. iPhone X kadar güçlü olmasa da, eğer daha hesaplı yeni bir Apple telefon arıyorsanız iPhone 8 tam sizin için olabilir.



iPhone 8 çıkış tarihi ve fiyatı



iPhone 8'in fiyatı geçen yılın fiyatlarına kıyasla çok farklı olmayacak. Eğer bir akıllı telefona 'normal' miktarda bir ücret ödemek istiyorsanız iPhone 8 aradığınız çözüme olabilir. Cihazın fiyatı 64GB model için 699$, 256GB model için ise 849$.



Cihazın ön siparişi 15 Eylül'den itibaren başlıyor. iPhone 8'in piyasaya sürülmesi bundan bir hafta sonra, 22 Eylül'de gerçekleşecek.



Güçlü donanım



iPhone 8'in en büyük yeniliklerinden biri, cihazın kalbinde yeni A11 Bionic çipin bulunuyor olması. Söylentiye göre bu çip 10nm işlemi ile üretildi.



Yeni işlemcisi sayesinde iPhone 8 daha iyi güç denetimine sahip, bu da daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. İşlemcinin gücü ise arttırılmış gerçeklik uygulamalarını destekleyecek kadar yüksek.



Kablosuz şarj ve cam



Cihazın arka kısmı tamamen camdan üretilmiş ve kablosuz şarj teknolojisini desteklemesi güzel. Diğer yeni iPhone'ların da sahip olduğu yeni şarj teknolojisi, Qi standartını kullanıyor.



Kablosuz şarj maalesef kablolu şarj kadar hızlı değil, ancak örneğin bu teknolojiyi destekleyen bir otomobiliniz varsa bu özellik oldukça kullanışlı olacaktır.



Cihazın cam arkası telefonu hafifleştiriyor, ayrıca 4.7-inçlik ekranı elde daha az yer kapladığı için Touch ID'yi kullanırken telefonu elinizde bir aşağı bir yukarı kaydırmak zorunda kalmıyorsunuz.



Yeni ekran ve kamera



iPhone 8, 4.7-inç LCD Retina ekrana sahip. iPhone X'in OLED ekranı kadar iyi olmasa da oldukça iyi bir ekran diyebiliriz. Yine de beklentileri düşük tutmakta fayda var, çünkü iPhone 7'ye kıyasla çok büyük bir gelişme olduğunu söyleyemeyiz.



Cihazın kamerası ise çok büyük bir yükselme almadı. 12MP'lik arka kamerası olan telefon, bu yıl trend olan çift lens teknolojisine sahip değil, bu da bazı hayranlar için büyük hayal kırıklığına sebep oldu.



Sonuç olarak iPhone 8, serinin bir önceki telefonu olan iPhone 7'ye göre çok farklı bir telefon değil. Daha önce söylediğimiz gibi, cihazın ismi iPhone 7S de olabilirdi, ve kimsenin buna itirazı olacağını sanmıyoruz. Eğer güncel bir donanıma sahip, klasik görünümlü ve nispeten hesaplı bir iPhone arıyorsanız iPhone 8 aradığınız telefon olabilir. Cihazın piyasaya sürülmesi ardından daha detaylı ve kapsamlı incelemesine sitemizden erişebilirsiniz.





















Türkiye'yi Piri ile Gezin



Cep telefonunuzu gerçek bir şehir rehberine dönüştüren Piri uygulamasını mercek altına aldık



