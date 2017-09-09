İphone 8 Gecikebilir!

iPhone 8'in tanıtılmasına bir haftadan kısa süre kaldı. Ancak üretiminde yaşanan sorunlar Apple'ın sabırsızlıkla bekleyen hayranlarının canını sıkacak bazı değişikliklere sebep olabilir.



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The Wall Street Journal'ın raporuna göre, Apple yeni telefonunun üretimi sırasında bazı sorunlarla karşılaştı, bu da telefonun Touch ID özelliğini kaybetme ve açılış gününde yeterli stok olmaması riskini arttırdı. Başka bir deyişle telefonun dünya çapında satışa sürülmesi, beklenenden daha geç olabilir.



iPhone 8'in üretiminin sıkıntılı olduğunu daha önce de duymuştuk. Örneğin üretim sırasında telefonun tasarımında yapılan bazı köklü değişikliklerin Foxconn gibi iş ortaklarının bir aya kadar geriden gelmesine sebep olduğu söyleniyor. Buna önlem olarak Foxconn, Çin'de bulunan iPhone fabrikasında iş gücünü arttırmak için referans ile iş alımına yardımcı olan işçilerine prim sağlamaya başladı.



Diğer can sıkıcı konu ise, Touch ID'nin yeni iPhone'da olmama ihtimali. Samsung Galaxy S8 ile rekabeti kaybetmemek için çerçevesiz tasarım ve home ekranından kurtulma kararları, iPhone'un üretiminde bazı büyük zorluklar oluşmasına sebep oldu.



WSJ'ye göre Touch ID'yi dokunmatik ekran ile birleştirmeyi başaramayan marka, en sonunda yüz tarama sistemini Touch ID'nin yerine koymaya karar verdi. İkinci sorun ise, üretim gecikmeleri konusunda en büyük şüpheli olan OLED ekranlar.



Samsung'un rakip telefonları da OLED ekranlara sahip olsa da, yeni iPhone'un ekranı daha fazla koruyucu katmana sahip olduğu için daha uzun ve daha riskli bir üretim süreci olduğu söyleniyor.





















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