İphone 8 Canlı Yayın

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ÖSYM, 2017 ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı!
TSK'dan "SİHA ile siviller öldürüldü" iddiasına yalanlama!
ABD'den Türkiye'ye S-400 mesajı: Endişeliyiz
Cennetin ortasına bu ucubeyi diken Sürmeneli'den pişkin savunma!
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Merakla beklenen filmin fragmanı, 20 saatte 1.7 milyon izlendi
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İşsiz Bağ-Kur'luya müjde: 10 ay boyunca bin 411 TL maaş alacaklar
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Yeni Akit yayın yönetmenini öldüren damadın, ilk ifadesi ortaya çıktı
CHP, Danıştay Başkanı'nı Danıştay'a şikayet edecek
"Bankaların kredi konusundaki tutuculuğunu kesinlikle aşacağız!"
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