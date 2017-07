İphone 8 Bu Renklerle Gelecek!

iPhone 8 ve iPhone 7S'lerin tanıtılmasına artık sayılı haftalar kaldı. iPhone 8'in artırılmış gerçeklik, 3 boyutlu yüz tarama gibi heyecan verici yeniliklerle gelebileceğini biliyoruz. Peki bu yenilikler, hangi renk iPhone'larla bize sunulacak?



Henüz kesin bir bilgimiz olmasa da bir dizi renk seçeneğinin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Aşağıda şimdiye kadarki iPhone'lardan ve en son bilgilerden yola çıkarak yaptığımız renk tahminlerini sıraladık.



Kırmızı





iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile tanıştığımız bu renk seçeneği, iPhone 8'de de devam edebilir.



Jet Black





Jet Black, iPhone 7'yle gelmiş ve telefona piyano benzeri parlak, yepyeni bir görüntü kazandırmıştı. iPhone 8'in daha pahalı olması bekleniyor, bu yüzden Jet Black renk seçeneğiyle gelmesini bekliyoruz.



Siyah





iPhone'un esas renklerinden biri haline gelen siyahın Jet Black'in yanında sunulmasını bekliyoruz.



Gümüş





Apple'ın iPhone 8'de gümüş renginden vazgeçmeyeceğini düşünüyoruz.



Roze Altın (Rose Gold)





Apple'ın satışları her zaman iyi olan Roze Altın rengini de ihmal etmeyeceğini düşünüyoruz. Ancak Apple her renk seçeneğini ayakta tutmazsa, kırpılacak olan seçenek bu olabilir.



Altın





Altın renk seçeneği, büyük ihtimalle iPhone 8'de yerini koruyacak.