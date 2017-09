İphone 8 Batarya Kapasitesi Belli Oldu!

12 Eylül günü tüm dünyaya duyurulan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X için Apple, her zaman olduğu gibi batarya kapasitesi ve RAM miktarlarını açıklamadı. Sertifikasyon sürecinde ortaya çıkan iPhoen 8 ve iPhone 8 Plus"ın batarya ve RAM kapasitesi böylece ortaya çıkmış oldu.



İşte iPhone 8 ve iPhone 8 Plus batarya kapasitesi!



Steve H. yani @onleaks tarafından paylaşılan bir tweette Çinli sertifikasyon kurumu TENAA kayıtlarında ortaya çıkan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus"ın RAM ve batarya kapasitesi öğrenilmiş oldu.



iPhone X modelinin batarya ve RAM bilgisi ise henüz ortaya çıkmış değil. iPhone X için lansman sırasında Apple yetkilileri iPhone 7"ye kıyasla iki saate kadar daha uzun ömürlü olduğundan bahsetmişti.



iPhone 8 modelleri konusunda hiçbir açıklamaya yapılmazken gelen yeni bilgiler batarya kapasitelerinin önceki modellere kıyasla bir nebzede olsa azaldığını ortaya çıkarttı.







TENAA kayıtlarına göre iPhone 8 modelinde 2 GB RAM yer alırken ona 1821 mAh batarya eşlik ediliyor. iPhone 8 Plus modelinde ise 3 GB RAM ile 2675 mAh batarya yer alıyor.



iPhone 6 modelinden beri nerdeyse aynı tasarım ve aynı kasa ile gelen iPhone modelleri, her modelde batarya tarafında farklılıklar yaşamış. iPhone 6 modelinde 1810 mAh olan batarya iPhone 6s modelinde 1715 mAh"e gerilerken iPhone 7"de 1960 mAh"e çıkmış.



Aynı durum Plus modellerinde gerçekleşmiş. iPhone 6 Plus 2915 mAh batarya ile gelirken 6s Plus modelinde 2750 mAh, 7 Plus modelindeyse geri 2900 mAh"e çıkartılmış.



Her modelinde yeni özellikler kazanan iPhone, aynı kasa boyutuna sahip olmasına rağmen bu seneki farklılığı olan cam kasa ve kablosuz şarj özelliği nedeniyle batarya kapasitelerinde küçültmeye gitmiş olabilir ancak bunun nedenini tam olarak bilmek şu an için mümkün değil.







RAM tarafında ise iPhone 7 ailesi ile aynı kapasitede RAM kullanan iPhone 8 ailesi, Android işletim sistemi kullanan rakiplerine göre rakamsal olarak baya bir geride kalmış görünüyor.



Ancak unutmamak gereken detay, iOS işletim sisteminin Android işletim sistemine kıyasla çok daha stabil olduğu ve Android tarafında gördüğümüz 6 GB veya 8 GB RAM"lere henüz iOS tarafında gerek olmadığı.