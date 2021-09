iphone 7 ne zaman çıktı? iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ne zaman çıktı?

Apple'ın fark yaratan telefonu Iphone 13 piyasaya çıkışının ardından eski sürümlerine ne zaman güncellemelerin duracağı ve diğer Iphone modellerinin çıkış tarihleri araştırılmakta.Vatandaşlar konuyla ilgili olarak internette en çok "iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ne zaman çıktı?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İPHONE 7 NE ZAMAN ÇIKTI?

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus 7 Eylül 2016 tarihinde, Apple'ın CEO'su Tim Cook tarafından tanıtılmıştır. Türkiye'de 14 Ekim 2016 tarihinde ön satışa sunulmuştur.

İPHONE 7 DETAYLAR

Tasarım

iPhone 7, tasarım bakımından iPhone 6s ve iPhone 6 ile aynı çizgide duruyor. Ancak bu durum göze çarpan bazı değişiklikler olmadığı anlamına gelmiyor. Arka panelde bulunan anten şeritlerin yukarıya taşınması, görsel anlamda daha temiz bir görüntü sunuyor fakat arka kısımdaki en büyük farklılık ise yeni çift kamera ile sağlanıyor. 3.5 mm. kulaklık jakıyla ve geleneksel Apple Kulaklıklar'la vedalaşan Apple, yeni akıllı telefonunda stereo hoparlöre yer veriyor ve kulaklık bağlantısını Lightning girişine devrediyor. Apple ayrıca, AirPods, kablosuz kulak içi kulaklıklar ve üç yeni Beats Electronics kulaklık ürünü de dahil olmak üzere, görünüşte iPhone 7 ile kullanılmak üzere tasarlanan birkaç Bluetooth kablosuz kulaklığı açıkladı. Dört ürünün tümünde, Apple W1 olarak bilinen düşük güçlü Bluetooth çalışması ve iOS ve macOS ürünleri ile entegrasyon sağlamak üzere tasarlanmış dahili bir kablosuz çip kullanılıyor.

iPhone 7, IP67 seviyesinde su geçirmez bir kasaya sahip. Home tuşu da daha tepkisel ve geri bildirimleri algılayan bir yapıya kavuşuyor. Yeni iPhone ile birlikte renk gamına iki yeni seçenek ekleniyor. Uzay grisine veda eden Apple, onun yerine Siyah ve Simsiyah adını verdiği iki renk seçeneğini getiriyor. Altın rengi, roze altın ve gümüş renk seçenekleri ise varlıklarını sürdürüyor.

Donanım

iPhone 7, Apple A10 Fusion adını taşıyan yeni bir işlemciyi de beraberinde getiriyor. Bu işlemciye M10 hareket işlemcisi eşlik ediyor. Apple'dan yapılan açıklamaya göre, A10 Fusion Apple A9'a kıyasla yüzde 40 daha hızlı performans vadediyor. Yeni işlemci, performans bakımından Apple A8'i ise ikiye katlıyor. Yeni iPhone'un grafik işlemcisi de performans bakımından sıçrama vadediyor. Apple, A9'a kıyasla yüzde 50, A8'e kıyasla da üç kat daha iyi performansın sözünü veriyor.

Apple, iPhone 7'nin pil ömrünün iPhone 6s'ten 1 saat daha uzun olacağını belirtti. Yeni iPhone'un depolama seçenekleri 32, 128 ve 256 GB ' dır.

Piyasaya sürüldüğü dönemde 16, 64 ve 128 GB depolama seçenekleri ile gelen iPhone 6s ise, depolama tarafında 16 yerine 32 GB dahili depolama seçeneği ile sunulmuştur.

Kamera tarafında, her iki modelde de ön kamera 7 megapiksele çıkarken arka kamera ise bir önceki modelde olduğu gibi 12 megapiksel tercih edilmiştir. İlk defa bu modelde sadece Plus seçeneğinde bulunan arka kameradaki optik stabilizasyon iPhone 7' ye de eklenmiştir. iPhone 7 Plus' da ana kamerada 2 adet optik bulunmaktadır. Bunlarda birisi ana kamera görevindeyken ikincil kamera 2x optik yakınlaştırma yapabilmektedir. Bir diğer yenilik ise ana kamerada bulunan 1/8 ' lik büyük diyafram açıklığı ile daha geniş alan derinliğine ve düşük ışıkta daha net fotoğraflar çekilebilmektedir.

