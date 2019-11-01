iPhone 5G gücünü 5nm'lik yeni işlemcilerden alabilir

01.11.2019 03:37

iPhone 5G 5nm'lik yongaları kullanabilir

Apple'ın en güçlü iPhone modeli iPhone 5G ilk kez 5nm işlemcinin kullanılacağı bir model olarak tarihe geçebilir.



Üstelik Qualcomm'un X55 5G modemi kullanılacak…



Nikkei haberine göre, Apple'ın en yeni 3 iPhone modeli Qualcomm'un X55 5G modelini kullanacak ve 5G desteği ile birlikte piyasaya sürülecek. Rapora göre bu modemin, 5 nanometre işlemci kullanılarak inşa edilen ilk iPhone olacağı ve A14 Biyonik olarak adlandırılan yeni bir Apple yonga seti ile eşleştirileceği bildiriliyor.



Bu haberler Apple'ın 2020'de ilk 5G telefonunu duyuracağı söylentilerini iyiden iyiye arttırıyor. Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo daha önce benzer açıklamaları yapmıştı. Nisan ayında aralarındaki anlaşmazlıkları çözen Qualcomm ve Apple bu işbirliğini iPhone 5G modelinde Qualcomm modemlerini kullanarak ilerletmiş görünüyor.



Rapor bu bağlamda Apple'ın artık 5nm işlemcileri kullanacağı ve 2018'de kullandığı 7nm işlemcilerden uzaklaşmaya başladığının da bir kanıtı olabilir. Apple'ın rakiplerinden Huawei'nin de 5nm işlemciler üzerinde çalıştığı biliniyor.



5G bağlantısı ve 5nm işlemci üretimi önümüzdeki yılların en büyük rekabet alanları arasında yer alacağını şimdiden gözlemleyebiliyoruz. 2017 yılından beri 5G teknolojileri ve ekran için parmak izi okuyuculu bir iPhone beklentisi var. Bu beklentileri karşılayacak 3 model haricinde Apple, daha düşük bütçeli iPhone SE2 modelini de duyurabilir.

Kaynak: Teknotalk.com