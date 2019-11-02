iPhone 5 Sahipleri 3 Kasım'dan önce Muhakkak Güncelleyin

02.11.2019 03:17

iPhone 5 Sahipleri Güncellemenizi Yapabilirsiniz, GPS Sorunlarını Gideriyor

GPS, web tarayıcı ve e-posta ile ilgili sorunları önlemek için iPhone 5 işletim sisteminizi şimdi güncelleyin.



Hala iPhone 5 cihazınızı bir güzel kullanmaya devam edenlerden biriyseniz, bu güncelleme tam sizlik. Özellikle GPS, web ve e-posta ile ilgili bir dizi sorunu gideren güncelleme yayınlandı. Ancak bu son destek olabilir.



Bir Apple destek sayfasına göre, cihazınızı 3 Kasım'dan önce iOS 10.3.4'e güncellemeniz gerekir.



iPhone 5'teki GPS Sorunu, nisan ayındaki cihazları etkilemeye başlamış GPS devir probleminden kaynaklanıyor. GPS uyduları verilerini 10 bit biçiminde iletiyor. buradaki sıkıntı günümüz cihazlarının hepsinde otomatik düzeltiliyor. Ancak iPhone 5'te durum öyle değil. Bu nedenle iPhone 5 cihazlarının kullanılması için bu güncelleme gerekli.



Telefonun App Store, iCloud, e-posta ve web tarama gibi diğer işlevleri de doğru zaman ve konumu gösteren cihaza güvenir. Bu yüzden, güvenilir iPhone 5'iniz için bu güncellemeyi almanız sizin için kritik öneme sahip.



Allahtan güncelleme yapmak o kadar da zor değil.



Telefonunuzda Ayarlar>Genel>Hakkında kısmında yazılım güncellemesini bulabilirsiniz.

Kaynak: Teknotalk.com