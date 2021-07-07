iPhone 13'ün 2022 Yılında 226 Milyon Adet Satması Bekleniyor
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iPhone 13'ün 2022 Yılında 226 Milyon Adet Satması Bekleniyor

iPhone 13'ün 2022 Yılında 226 Milyon Adet Satması Bekleniyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

iPhone 12'nin müthiş başarısına rağmen, bazı analistler dört modelden oluşması beklenen iPhone 13 serisinin Apple'ın mevcut amiral gemisi ailesinden daha fazla satacağına inanıyor.

iPhone 12'nin müthiş başarısına rağmen, bazı analistler dört modelden oluşması beklenen iPhone 13 serisinin Apple'ın mevcut amiral gemisi ailesinden daha fazla satacağına inanıyor.

iPhone 13

Apple'ın Eylül ayının üçüncü haftasında yeni modelleri duyuracağı bildirildiği için, ön sipariş alırken geçen yılki lansmana kıyasla bir başlangıç ????yapacak. Yukarıda belirtilen neden, diğerleriyle birleştiğinde, Apple'ın 2022'de neden 226 milyon iPhone satacağının tahmin edildiği konusunda yeterli olabilir.

tarafından tespit edilen bir yatırımcı notuna göre, JP Morgan analistleri Apple'ın yeni akıllı telefonunun lansmanının şirketin düşük performans gösteren çalışmasını değiştirmesini bekliyor.

Analistlerin, özellikle iPhone 12 serisi, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ın piyasaya sürülmesiyle aynı kilometre taşına eşit olduğunda, Apple'ın şu anki performansını düşük performans olarak nitelendirmesi şaşırtıcı; yedi ayda 100 milyon adet gönderiye ulaştı.

Ne olursa olsun, Cupertino teknoloji devinin 2021'de hiçbir şekilde kötü performans göstermesi beklenmiyor ve şirketin 210-215 milyon adet arasında sevkiyat yapacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, 2022, Apple için uzun zamandır en iyi yıl olabilir ve analistler Apple'ın 226 milyon adet sevkiyat yapmasını bekliyor.

TF International Securities'den Ming-Chi Kuo daha önce iPhone 13'ün yükseltmelerinin müşterileri onu almaya teşvik etmesi gerektiğini belirtmişti.

İPhone 13'ün piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra şirketin önümüzdeki aylarda ne kadar iyi performans gösterdiğini göreceğiz, bu nedenle daha fazla güncelleme için bizi takip etmeye devam edin.

Kaynak: Turkmmo

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