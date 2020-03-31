iPhone 12 ve Google Pixel 5 hangi özelliklerle geliyor? 2020'de hangi akıllı telefonu almalıyız? iPhone 12 ve Google Pixel 5 hangi özelliklerle geliyor? 2020'de hangi akıllı telefonu almalıyız? Apple yeni modelleriyle ilk kez 4 mercekli sisteme geçerken, Google Pixel 5'te donanım izelliklerini artırıyor