iPhone 12 Uygun Fiyatlı Bir Akıllı Telefon Olabilir! Yaklaşık olarak 699 dolardan satışa sunulan iPhone 11, özellikle Pixel 4 ve yeni piyasaya sürülen Galaxy S20 ile birlikte düşünüldüğünde iyi bir satış fiyatına sahipti.

Yaklaşık olarak 699 dolardan satışa sunulan iPhone 11, özellikle Pixel 4 ve yeni piyasaya sürülen Galaxy S20 ile birlikte düşünüldüğünde iyi bir satış fiyatına sahipti. Şirket kullanıcıların ilgisinden son derece memnun.

Apple akıllı telefonları genellikle çok pahalı olmakla suçlanır. Şirket dünya genelinde oluşan pahalılık algısını kırmak için yeni hamleler gerçekleştiriyor. iPhone SE bu alanda bilinen en bariz örnekler arasında yer alıyor. Uygun fiyatlı olarak satılan bu model, ciddi bir satış rakamına ulaşmayı başardı. gelen sızıntılara göre şirket aynı stratejiyi iPhone 12 modellerinde de kullanacak.

iPhone 12 cihazlarında uygun fiyatlı ekran kullanılacak

Apple, iPhone 12 serisinin giriş seviyesi cihazında, Çinli ekran üreticisi BOE tarafından üretilen OLED panelleri kullanarak fiyatı çok daha cazip bir seviyeye çekmek istiyor. Eğer bu doğruysa iPhone 12 model akıllı telefonlar iPhone 11 serisinden daha ucuz olabilir.

UBI Research analisti ve endüstri uzmanı olan Chung-Hoon Lee, 5,4 inç büyüklüğündeki iPhone 12'nin 600 ila 700 dolar civarında bir maliyete sahip olacağını söyledi. 6,1 inç iPhone 12 Pro ve 6,7 inç iPhone 12 Pro Max olmak üzere iki adet de Pro modeli piyasaya sürülmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Her ne kadar iPhone 12 Pro Max olmasa bile giriş seviye iPhone 12 modeli uygun fiyatlı olacak gibi görünüyor.

Konuyla ilgili çok önemli bir detay daha bulunuyor. iPhone 12 serisinin tamamında 5G kullanılacağı söyleniyordu. 5G kullanan akıllı telefonlar genellikle çok daha pahalı oluyor. Bu nedenle fiyat konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. Sizce iPhone 12 modellerinde fiyatlar ne seviyede olacak? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.