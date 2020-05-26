iPhone 12, USB Type-C Bağlantı Teknolojisine Sahip Olabilir! iPhone 12'nin tanıtımı yaklaşıyor. Apple'ın Eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 12 modeli, USB Type-C girişi ile birlikte

iPhone 12'nin tanıtımı yaklaşıyor. Apple'ın Eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 12 modeli, USB Type-C girişi ile birlikte gelebilir.

Apple, yıllardır ürettiği telefonlar ile piyasanın zirvesinde durmayı başardı. Ülkemizde de oldukça fazla satan iPhone modellerinin bağlantı noktaları her zaman farklı olmuştur. Android cihazlar sürekli aynı tip bağlantı noktaları sunarken, Apple her zaman farklı kablo girişleri ile farkını ortaya koydu. Tabi bu bazı sorunlara yol açarken, bazen de işe yarıyor.

Ancak iPhone 12'de bu sistem değişebilir. Söylentilere göre Apple, iPhone 12'nin USB Type-C'li bir prototipini üretti. Lightning girişinden vazgeçen Apple, yeni modeline USB Type-C girişi ekleyerek piyasada daha ulaşılabilir bir bağlantı noktası kullanmayı düşünüyor olabilir.

iPhone 13 Smart Connector Kullanabilir!

Tabi Apple'ın Lightning kullanımından bir süre önce vazgeçtiği biliniyor. iPhone 13 ile tamamen kablosuz şarj ve dosya aktarımı kullanmayı düşünen Apple, arada sadece bir model kalmışken böyle bir işe girişir mi bilinmiyor. Smart Connector bağlantı teknolojisine oldukça sıcak bakan Apple, muhtemelen iPhone 12 modelinin kutusunda yine Lightning kablosu taşıyacak.

iPhone 12, USB Type-C ile beraber gelebilir. Ancak Apple'ın iPhone 13 modelinde kesinlikle Lightning'den vazgeçeceği biliniyor. Bakalım 5G desteği ile birlikte gelecek olan iPhone 12, hangi bağlantı teknolojisini kullanacak.