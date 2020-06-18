iPhone 12 Tasarımında Üzen Detay
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iPhone 12 Tasarımında Üzen Detay

Şimdiye kadar iPhone 12 tasarımına ilişkin sızıntılar, Apple'ın yeni telefonlarının daha küçük çentikle geleceğini gösteriyordu.

iPhone 12 Tasarımında Üzen Detay
18.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:49

Şimdiye kadar iPhone 12 tasarımına ilişkin sızıntılar, Apple'ın yeni telefonlarının daha küçük çentikle geleceğini gösteriyordu. Ancak YouTuber EverythingApplePro tarafından elde edilen daha güncel CAD render'ları öyle olmayacağını gösteriyor. iPhone 12 tasarımı ile kullanıcıları üzecek gibi görünüyor.

Çentiksiz iPhone Bu Sene de Hayal Oldu!

Android tarafında çentiksiz ekran tasarımına geçmeyen üretici kalmazken, Apple kullanıcılarını hala çentiksiz ekranlı iPhone ile tanıştırmış değil ve 2020 iPhone'larında da tanıştırmayacak gibi görünüyor. Çentiksiz iPhone 12 beklentileri yerini daha küçük çentikli iPhone 12'ye bırakmıştı ancak son paylaşılan görseller iPhone 12'nin iPhone 11 ile aynı çentiği kullanacağını gösteriyor. YouTube'da oldukça popüler olan EverythingApplePro, iPhone 12 tasarımını merak edenler için CAD render'ları paylaştı. Eski çentik stili korunurken, 6.1 inç iPhone 12 Pro'da LiDAR tarayıcı ve smart connector olmayacağı (smart connector olarak görünen şeyin 5G mmwave anteni olduğu söyleniyor) ve LiDAR tarayıcının 6.7 inç iPhone 12 Pro Max'e özel olacağı paylaşıldı. Ek olarak iPhone 12 serisinde kamera lens kurulumu iPhone 11 serisine benzer olacak.

Old notch style, even bigger 'smart connector' area on 6.1 model (apparently a mmwave antenna cutout) and no LiDAR on 6.1 12 Pro model. Lens layout is the same as 11 Pro.

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020

Aynı Çentik, Aynı Kamera Düzeni

LiDAR tarayıcı 6.7 inç iPhone 12 Pro Max'e özel olmakla birlikte, iPhone 12 Pro üçlü kamera, düz iPhone 12 çift kamera kurulumu ile gelecek. Yeni görseller tüm sızıntıların ortaya çıktığı Aralık ayına kıyasla daha güncel. Önemli iyileştirmeler mevcut ve iPhone 12 nihai tasarımını daha doğru bir şekilde temsil ediyorlar. Apple, bu yıl iPhone 12 serisinin şasi tasarımını yenileyecek ancak aynı arka ve ön cam panel tasarımını koruyacak gibi görünüyor. Bu, iPhone 11 serisi ile aynı kamera düzeni ve öndeki aynı çentik anlamına geliyor. Şasi tasarımına gelince, düz kenarlara sahip iPad Pro'ya dayanması bekleniyor.

iPhone 12 design will likely not be what we thought. Recent iPhone 12 CADs paint a completely different picture. Did Apple pull a fast one on the leak community? pic.twitter.com/bPYoij4V41

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020

Dört iPhone Tanıtılacak

Önceki raporlar ve sızıntılara göre, Apple bu yıl dört iPhone piyasaya sürecek. İki giriş seviye model 5.4 inç ve 6.1 inç boyutlarında olacak ve çift kamera kurulumuna sahip olacak. Daha pahalı olacak iPhone 12 Pro varyantları 120Hz ProMotion ekranın yanı sıra üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Kaynak: Tamindir

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