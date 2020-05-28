iPhone 12 Tanıtım Tarihi Kasım Ayına Erteledi! Apple'ın 5G destekli modeli iPhone 12 tanıtım tarihi 2 ay ertelendi. Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 12, muhtemelen Kasım ayında tanıtılacak.

Apple'ın 5G destekli modeli iPhone 12 tanıtım tarihi 2 ay ertelendi. Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 12, muhtemelen Kasım ayında tanıtılacak.

Yeni bir rapora göre piyasanın beklenen modeli iPhone 12'nin tanıtım tarihi 2 ay ertelendi. Sebebini tahmin etmek güç değil. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, Apple'ın fabrikalarını da ele geçirdi. Üretimine çoktan başlanılması ve epey bir yol katedilmesi beklenen iPhone 12 için durum pek öyle olmadı.

iPhone 12 Tanıtım Tarihi Kasım Olabilir

Koronavirüs nedeniyle üretimin 1 ay geciktiğini dile getiren yetkililer, Apple'ın şu anda iPhone 12 üretiminde %13'lük bir düşüş görüyor. Tabi bu açığın kapatılması biraz zaman alacak. O zamanın ise 2 ay olarak belirlendiği söyleniyor. Yani Eylül'de olması gereken iPhone 12 lansmanı, muhtemelen Kasım ayında gerçekleşecek.

Öte yandan 5G desteği ile birlikte gelecek olan iPhone 12, Apple tutkunları için gerçekten dikkat çekici olacak. Özellikle 5G destekli olması beklenen bu model, gelecekte bu teknoloji sayesinde epey işlevsel olacak. Bakalım Apple, Eylül ayına kadar üretim bakımından istediği rakama ulaşabilecek mi.