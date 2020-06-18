iPhone 12 Tanıtım Tarihi Hakkında Çarpıcı İddia! Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketlerinden bir tanesi olan Apple, iPhone 12 tanıtım tarihi hakkında bir türlü net konuşmuyordu.

Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketlerinden bir tanesi olan Apple, iPhone 12 tanıtım tarihi hakkında bir türlü net konuşmuyordu. Fakat şimdilerde ortaya çıkan bazı işaretler bu ürünün tanıtım tarihini kesinleştirdi diyebiliriz. İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

Haber bültenlerimizde iPhone 12 ile ilgili sürekli bir iddaa görmeniz mümkün. Neredeyse bütün Apple geliştiricileri ve analistler son derece belirsiz yorumlar yaptı. Bazıları bu modelin 2021 yılında geleceğini söylerken, kimileri de katlanabilir ekrana sahip olacağını bile iddia etti. Diğer konular belirsizliğini korusa bile, firmanın Eylül ayında tanıtım yapacağı kesinleşti diyebiliriz.

iPhone 12 tanıtım tarihi ertelenmeyecek

Apple her yılın başında kendisi için bir yıllık çizelge hazırlar ve kullanıcılarına sunar. Bu yıllık çizelgeye göre ürünlerin tanıtım ve satış tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Fakat salgın nedeniyle hiç kimse kesin konuşamıyor.

ABD merkezli teknoloji devi tarafından yapılan açıklamalara göre iPhone 12, Eylül ayında tanıtılıp Ekim ayında ise satış işlemleri başlayacaktı. Muhtemelen ön sipariş yöntemi ile başlaması düşünülen ilk satışlardan sonra tüm dünya geneline iPhone 12 dağıtılacaktı. Ancak son iddialar şirketin 5G ekipmanlarını bulamadığı için çıkış tarihinin de gecikeceği yönündeydi. Gelen son sızıntılar hiçbir gecikmenin olmayacağını gösteriyor.

ABD merkezli bir yatırım şirketi olan Wedbush'ın analistlerinden Daniel Ives şirketin 5G ekipman sorununu çözdüğünü söyledi. Ayrıca ünlü analist 4 farklı iPhone 12 modelinin geleceğini de belirtti. Bunlardan bir kısmı 4G varyantına sahipken diğerleri de 5G odaklı olacak. iPhone 12'nin sadece bir modelinin 1000 doların altında olduğu da yapılan tahminler arasında. Sizce Apple tarafından geliştirilen yeni iPhone 12 modelleri kullanıcıları memnun edebilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.