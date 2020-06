iPhone 12 Serisinin Kalıpları Sızdırıldı: Tasarımlar Ortaya Çıktı Yeni iPhone modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. iPhone 12 serisinin kalıpları sızdırıldı. iPhone 12 serisinin kalıpları bir anda Twitter'da ortaya çıktı.

Yeni iPhone modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. iPhone 12 serisinin kalıpları sızdırıldı. iPhone 12 serisinin kalıpları bir anda Twitter'da ortaya çıktı. iPhone 12 serisinin tasarımı nasıl olacak? Gelin hep beraber yakından bakalım.

iPhone 12 Serisinin Kalıpları Ortaya Çıktı: iPhone 12 Serisi Tasarımı Belli Oldu

iPhone 12 serisinin tasarımı son gelen sızıntı ile birlikte daha da kesinleşti. Twitter'da dört yeni iPhone modelinin kalıpları sızdırıldı. Sızdırılan fotoğraflardan cihazların iPad Pro'ya çok benzeyen bir tasarıma sahip olduğu görülmekte.

Sızdırılan kalıplar genellikle cihazların sızdırılmış boyutlarına ve CAD görüntülerine dayanır. Genellikle kasa üreticileri tarafından yapılır. Hemen aşağıdan sızdırılan kalıplara göz atabilirsiniz.

The sides are squared off, just like the rumored #iPhone12 #iPhone12Pro pic.twitter.com/u2lg4pcxSV

— ????JinStore(r) (@Jin_Store) June 14, 2020

Gelen sızıntılara göre iPhone modellerinin ekran boyutları şu şekilde olacak:

5.4 inç ekranlı küçük iPhone modeli

6.1 inç ekranlı iki iPhone modeli

6.7 inç ekranlı iPhone 12 Pro Max

Telefonlarda düz kenarlı yeni dış tasarım ve daha küçük çentik, arkada LiDAR sensör, geliştirilmiş kameralar ve A14 yonga seti olması bekleniyor. iPhone 12 serisinin çıkış tarihi ertelendi. Apple normalde bildiğiniz üzere her yılın eylül ayında yeni modellerini tanıtmaktaydı. Ancak yaşanan koronavirüs salgını nedeni ile cihazların tanıtımı da etkilendi. Analistlere göre, yeni iPhone'lar en erken ekim ayında tanıtılacak.