İphone 12 Serisinin 5G Hızı, Android Telefonların Gerisinde Kaldı

iPhone 12 serisi akıllı telefonlar, şirketin 5G desteği ile donatılmış ilk cihazları olarak ön plana çıkıyordu. Ancak yapılan testlerde, iPhone 12 serisi akıllı telefonların 5G bağlantı hızı Android rakiplerine göre geride kaldığı raporlandı.

Apple 5G akıllı telefonlar konusunda, Android rakiplerinin gerisinde kaldığı belirtildi. Şirket ilk olarak, 5G teknolojisini iPhone 12 serisine getirmiştir ve bu konuda birçok teknoloji eleştirmeninden olumsuz dönüşler almıştır.

Şimdi de Apple firması, iPhone 12 serisi cihazlarının 5G performansı konusunda eleştirilere maruz kalmaktadır. OpenSignal adlı bir sitenin yaptığı bir araştırmaya göre; 5G ve 4G hızları iOS ve Android arasında önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Raporda, Apple iPhone 12 serisi cihazların 5G performansı ile Android akıllı telefonlarının 5G performansının karşılaştırmasını sunuyor. Araştırmada, 5G teknolojisi sahip en hızlı 25 akıllı telefonun markasının çoğu, Samsung firmasına ait modeller olduğu görünüyor.

İPhone 12'nin 5G hızı, 4G iPhone'undan 2,3 kat daha hızlı olmasına rağmen, Apple'ın ilk 5G iPhone grubunun genel indirme hızı en alt sırada yer alıyor. İPhone 12 serisi 5G hızı, ABD'de en az 25 Android akıllı telefonun gerisinde yer alıyor.

İphone 12 Serisinin 5G Hızı, Android Telefonların Gerisinde Kaldı

OpenSignal'a göre Samsung Galaxy S21 5G, 56Mbps'lik ortalama 5G/ 4G indirme hızı ile listenin başında yer alıyor. Genel olarak Samsung listenin %60'ını oluşturarak, en iyi performans gösteren teknoloji firması oluyor.

TCL Revvl 5G ve OnePlus 8T + listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer alıyor. Bu cihazlar sırasıyla, 49.8Mbps ve 49.3Mbps ortalama hızları kaydediyor. LG Velvet 5G, ortalama 37,8 Mbps hızıyla 25. sırada yer alıyor. İPhone 12 serisine ait cihazların OpenSignal listede yer almaması, iPhone 12 serisine sahip kişilerin 5G konusundaki eleştirilerini haklı çıkartıyor.

İPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in ortalama indirme hızları sırasıyla 36.9Mbps ve 36.2Mbps'dir. İPhone 12 ve iPhone 12 Mini'nin ortalama indirme hızları sırasıyla 29.6Mbps ve 32.9Mbps'dir. İPhone 12 serisinin tamamı ilk 25 listeye bile giremedi. OpenSignal göre bu durumun ana nedeni; Şirketin önceki modellerinde Qualcomm modermler kullanması ancak 5G alanında Intel modemleri tercih etmesi nedeniyle performansı düştüğü söyleniyor. Apple, Qualcomm modemleri kullanarak 5G performansı açısından açığı kapatabilir. Ancak, şimdilik tüm Android rakiplerinin gerisinde kalıyor. Son olarak; 5G teknolojisi iPad tabletlere geldiğinde, Apple'ın kullanıcılarına daha iyi performans sunacak etkenleri getirmesi gerektiği eleştirmenler tarafından vurgulanıyor. 5G ağlara sahip iPhone 12 Pro modelinin ortalama indirme hızı, en son hücresel iPad Pro modelinin ortalama indirme hızından % 36 daha hızlı olduğu belirtildi.

Kaynak: Tekmoloji