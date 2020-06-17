iPhone 12 Pro ve Pro Max Ekran Özellikleri Sızdırıldı
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iPhone 12 Pro ve Pro Max Ekran Özellikleri Sızdırıldı

Apple iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max'in tanıtım günü yaklaştığından sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde

iPhone 12 Pro ve Pro Max Ekran Özellikleri Sızdırıldı
17.06.2020 17:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:53

Apple iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max'in tanıtım günü yaklaştığından sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone 12 tasarımı hakkında fikir verecek kalıp görselleri paylaşılmıştı. Şimdi de iPhone 12 Pro serisinin ekran özellikleri sızdırıldı. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ekranı nasıl olacak? sorusu yanıt bulmuş oldu.

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Ekran Özellikleri

iPhone 12 serisi özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. iPhone 12 serisinin 120Hz yenileme hızını desteklemeyeceğini yönünde söylentiler vardı. Yeni sızıntı 2020 iPhone'ların bu özelliği destekleyeceğini gösteriyor. DSCC (Display Supply Chain Consultants) Kurucusu ve CEO'su @Ross Young, 2020 yılının 120Hz yenileme hızını destekleyen akıllı telefonlarını paylaştı. Bunlar arasında iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri de var. iPhone 12 Pro serisinin ekranı 120Hz yenileme hızını destekleyecek. Apple'ın donanım testinden geçtiği belirtiliyor; dolayısıyla iPhone 12 Pro modellerinin 120Hz ekranla gelmesi kuvvetle muhtemel.

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Batarya (Pil) Kapasitesi

Apple iPhone 12 serisinin daha ince ve hafif bir tasarımla geleceği tahmin ediliyor. 6.7 inç ekranlı iPhone 12, 7.4mm kalınlığında olacak ki iPhone 11 Pro Max'den yaklaşık yüzde 10 daha ince olacağı anlamına geliyor. Tabii ki ince gövdenin dezavantajı da var; pil kapasitesi gibi. iPhone 12 Pro serisinin batarya kapasitesinin 4400 mAh'i geçmeyeceği söyleniyor. iPhone 12 serisine güç verecek Apple A14 Bionic işlemcisinin pile katkısı nasıl olacak, iPhone 12 batarya (pil) testinde göreceğiz.

iPhone 12 Ne Zaman Çıkacak?

Analist, yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınının neden olduğu Apple tedarik zinciri sorununun çözüldüğünü de belirtti. 2020 iPhone'lar Ekim ayı başında piyasaya sürülecek. Unutmadan, iPhone 12 kutusundan kulaklık çıkmayacak. Kullanıcılar, iPhone 12 kutusundan AirPods çıkmasını beklerken, EarPods ile bile karşılaşamayacak. Apple'ın AirPods satışlarını artırmak için bunu yaptığı tahmin ediliyor. Apple'ın bu hamlesi AirPods satışlarını artıracak mı zamanla göreceğiz.

Kaynak: Tamindir

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