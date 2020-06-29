iPhone 12 Pro Böyle mi Olacak? (Apple'ın Tanıtım Videosu Gibi!)
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iPhone 12 Pro Böyle mi Olacak? (Apple'ın Tanıtım Videosu Gibi!)

iPhone 12 tanıtımının yapılacağı Apple Eylül lansmanına yaklaştıkça, sızıntılar artmaya başladı. iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin özellikleri ve fiyatlarının yanı sıra tasarımları da sızdırılıyor.

iPhone 12 Pro Böyle mi Olacak? (Apple'ın Tanıtım Videosu Gibi!)
29.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:33

iPhone 12 tanıtımının yapılacağı Apple Eylül lansmanına yaklaştıkça, sızıntılar artmaya başladı. iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin özellikleri ve fiyatlarının yanı sıra tasarımları da sızdırılıyor. Özellikle tasarım çok önemli. iPhone 12 Pro tasarımı nasıl olacak? sorusunun yanıtını son olarak konsept tasarımlarıyla ünlü ConceptsiPhone'dan alıyoruz. Hazırlanan iPhone 12 Pro tanıtım videosu gerçekten etkileyici!

iPhone 12 Nasıl Olacak?

Apple, yeni nesil iPhone'ları her zaman olduğu gibi sonbaharda tanıtacak. 2020 iPhone'lara güç verecek iOS 14'ün de tanıtıldığı WWDC etkinliğini farklı bir formatta düzenleyerek dikkatleri üzerine çeken Cupertino'lu teknoloji devi, bu sene üç modelle karşımıza çıkacak. iPhone 12, 12 Pro ve 12 Pro Max modelleri resmi olarak tanıtılacak.

5G'yi destekleyecek iPhone 12 serisinin yanında 4G model için de çalışmaları olduğu söyleniyor. iPhone 12 serisine dönecek olursak, şimdiye kadar birçok sızıntı gerçekleşti. iPhone 12 fiyatı ve özellikleri elbette merak ediliyor ancak iPhone 12 tasarımı da merak konusu. Söylentiler doğru çıkarsa, 5.4 inç ekranlı bir model, 6.1 inç ekranlı iki model göreceğiz ve en pahalı tepe model 6.7 inç ekranlı olacak. Aynı kamera düzeni ve çentiği taşıyacak (belki biraz daha ufak) seride sadece kasa farklılığı olacak gibi görünüyor.

iPhone 12 Pro Tanıtım Videosu

iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max, 11 Pro ve 11 Pro Max gibi özel bir renkle gelecek. Geçtiğimiz sene iPhone 11 Pro modellerinde "Gece Yeşili" adında yeni bir renk görmüştük. Bu sene de iPhone 12 Pro modellerinde farklı bir mavi "Navy Blue" renk göreceğiz. ConceptsiPhone'un hazırladığı videoda iPhone 12 Pro'ya hızlı bakış atıyoruz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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