iPhone 12 Kutusunda Kulaklık Olmayabilir Apple'ın çok yakında tanıtacağı iPhone 12 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. iPhone 12 kutusunda kulaklık olmayabilir iddiası ortalığı bir anda karıştı.

Apple'ın çok yakında tanıtacağı iPhone 12 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. iPhone 12 kutusunda kulaklık olmayabilir iddiası ortalığı bir anda karıştı. Son gelen rapora göre, iPhone 12 kutusunda kulaklık olmayacak.

iPhone 12 Kutusunda Kulaklık Olacak Mı?

Wedbush analisti Dan Ives'in yeni bir araştırma raporu, Apple'ın iPhone 12 kutusuna kulaklık dahil etmeyeceğini söylüyor. Ives'a göre bu hareket, sadece Apple'ın maliyetleri azaltmasına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda AirPods satışlarında da artışa neden olacağı yönünde.

Ives'in iddiası doğru çıkar ise, Apple ilk kez kutusunda bir kulaklık olmayan yeni iPhone modelini piyasaya sürecek. Geçtiğimiz haftalarda Analist Ming-Chi Kuo, Apple, AirPods satışlarını artırmak için iPhone 12'nin kutusuna EarPods kulaklıkları koymayacak açıklamasında bulunmuştu.

iPhone 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple normalde bildiğiniz üzere her yılın eylül ayında yeni modellerini tanıtmaktaydı. Ancak yaşanan koronavirüs salgını nedeni ile cihazların tanıtımı da etkilendi. Analistlere göre, yeni iPhone'lar en erken ekim ayında tanıtılacak.

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