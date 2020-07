iPhone 12 Kutusu Sızdırıldı! Söylentiler Gerçek mi Oluyor? iPhone 12 kutusu nasıl olacak? iPhone 12 kutusunda kulaklık ve şarj aleti olacak mı? Apple'ın yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor.

iPhone 12 Kutusu Nasıl Olacak? iPhone 12'de Şarj Cihazı Olmayacak Mı?

Geçtiğimiz günlerde gelen sızıntılar iPhone 12'nin şarj cihazı ve kulaklığa sahip olmayacağı yönündeydi. Son gelen sızıntı ile bu söylenti daha da güçlendi. iPhone 12 kutusunda şarj aleti ve kulaklık bulunmayacak.

Twitter üzerinden iPhone 12 kutusunun içi sızdırıldı. Bu sızan görüntü, iPhone 12'nin şarj cihazıyla birlikte gelmeyeceği söylentilerini doğruladı. Görüntünün %100 gerçek olduğu da yapılan paylaşımın açıklama kısmına eklendi.

iPhone 12 inner box.

This leaked image confirmed the rumors that the iPhone 12 will not come with a charger. 100% real.

.@9to5mac @MacRumors#iphone12 pic.twitter.com/bGHUbLENft

— ConceptsiPhone (@RanAvni1) July 7, 2020

iPhone 12 üretim maliyetlerinin 5G desteği nedeniyle önemli ölçüde artacağı ancak Apple'ın yeni modelleri iPhone 11 serisine benzer bir fiyattan satacağı konuşulmakta. Apple normalde bildiğiniz üzere her yılın eylül ayında yeni modellerini tanıtmaktaydı. Ancak yaşanan koronavirüs salgını nedeni ile cihazların tanıtımı da etkilendi. Analistlere göre, yeni iPhone'lar en erken ekim ayında tanıtılacak.

Sizler iPhone 12 kutusu hakkında gelen sızıntı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir