iPhone 12 Gönderileri 100 Milyonu Geçti
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iPhone 12 Gönderileri 100 Milyonu Geçti

iPhone 12 Gönderileri 100 Milyonu Geçti
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Apple'ın iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ın rekor kıran lansmanın ardından üzerinden yaklaşık yedi yıl geçti ve ancak şimdi şirketin iPhone 12 serisi, yeni bir sevkiyat dönüm noktasına ulaşarak önceki iki modelin başarısına yetişmeyi başardı.

Apple'ın iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ın rekor kıran lansmanın ardından üzerinden yaklaşık yedi yıl geçti ve ancak şimdi şirketin iPhone 12 serisi, yeni bir sevkiyat dönüm noktasına ulaşarak önceki iki modelin başarısına yetişmeyi başardı.

iPhone 12

En son verilere göre, Apple'ın amiral gemisi telefon teklifleri, yalnızca yedi ayda küresel sevkiyat birimlerinde 100 milyonu aştı ve bu rakam yıllar önce elde edilen rekorla aynı rakam.

'ten gelen en son veriler, iPhone 12 serisine ait birden fazla yükseltmenin popülaritesine yol açtığını vurguluyor.

Araştırma ayrıca Apple'ın iPhone'larının ortalama satış fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu gösteriyor ve bu da iPhone 12 ailesinin süper döngüsünün şirketin her yıl kırması beklenen bir gelir süper döngüsünü tetikleyeceğini gösteriyor.

iPhone 12 serisi ile 5G modem, daha iyi performans ve güç açısından daha verimli yonga seti, daha büyük ekranlar, gelişmiş kameralar ve daha fazlası yer alıyor ve bu nedenle satın alınmaya değer bir akıllı telefon.

Şarj cihazı ve kulaklık eksikliğinin bulunması kullanıcıları pekte etkilememişe benziyor. Satış rakamlarına baktığımızda bu çok rahat bir şekilde gözlemlenebiliyor.

Apple'ın Eylül ayının üçüncü haftasında dört yeni iPhone 13 modelini piyasaya süreceği bildirildiğinden, iPhone 12 ailesinin bu galibiyet serisine devam edip etmeyeceği şimdilik belirsiz. Beklenen lansman, Apple'ın küresel sağlık krizleri nedeniyle 2020'de mevcut nesil modellerini piyasaya sürmesinden birkaç hafta önce gerçekleşebilir.

Daha erken bir iPhone 13 lansmanı, müşterilerin iPhone 12 serisine olan ilgisinin azalmasına neden olabilir, ancak okuyucularımızı Apple'ın ne kadar iyi durumda olduğu konusunda güncellemeye devam edeceğiz, bu yüzden bizi izlemeye devam edin.

Kaynak: Turkmmo

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