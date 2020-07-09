iPhone 12 Fiyatı Hakkında Yeni İddia Bu yıl tanıtılması beklenen iPhone 12'nin fiyatı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. iPhone 12 fiyatı ne olacak? İşte iPhone 12 fiyatı hakkında gelen yeni iddia.

Bu yıl tanıtılması beklenen iPhone 12'nin fiyatı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. iPhone 12 fiyatı ne olacak? İşte iPhone 12 fiyatı hakkında gelen yeni iddia.

iPhone 12 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Birden fazla rapor ve sızıntı, Apple'ın iPhone 12 serisine kulaklık ve şarj cihazı koymayacağına işaret etti. Apple analistlerinden biri kulaklık ve şarj cihazı olmamasına rağmen iPhone 12'nin hala iPhone 11 serisinden biraz daha pahalı olacağına inanıyor.

Analist Jeff Pu, iPhone 12 fiyatının 749 dolar'dan başlayacağını söyledi. Bu fiyat 699 dolar'dan satılan iPhone 11'e göre 50 dolarlık bir artış anlamına geliyor. Jeff Pu, 5G ve OLED ekranın fiyatta bir artışa neden olduğuna vurgu yaptı. Apple bu yıl 5.4, 6.1 ve 6.7 inç büyüklüğe sahip üç yeni akıllı telefon tanıtabilir.

Apple'ın yeni iPhone modellerinde hangi özelliklerin bulunacağı henüz bilinmiyor. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin 6 GB RAM'e sahip olacağı söylenmekte.

Sizler iPhone 12 fiyatı hakkında gelen son bilgi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir