iPhone 12 fiyatı belli oldu mu? Iphone 12 çıkış tarihi ne zaman? iPhone 12 tanıtım tarihi, özellikleri

Apple etkinliğinde tanıtılmayan iPhone 12 büyük merak konusu olmuştu. Peki, iPhone 12 fiyatı belli oldu mu? Iphone 12 çıkış tarihi ne zaman? iPhone 12 tanıtım tarihi, özellikleri nelerdir?

Her yıl Eylül ayında gerçekleştirilen Apple etkinliğinde bu sene pek çok ürün tanıtıldı. Apple watch, airpods gibi ürünlerin yeni nesillerinin tanıtımını bekleyen takipçiler iPhone 12'yi etkinlikte göremedi. Apple etkinliğinde tanıtılmayan iPhone 12 büyük merak konusu olmuştu. Peki, iPhone 12 fiyatı belli oldu mu? Iphone 12 çıkış tarihi ne zaman? iPhone 12 tanıtım tarihi, özellikleri nelerdir?

IPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

iPhone 12; iPhone 12 mini, iPhone 12,iPhone 12 Pro veiPhone 12 Pro Max olarak 4 farklı boyutta satışa sunulacak. Bu modellerde 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB seçenekleri bulunacak.

IPHONE 12 FİYATI

Iphone 12 modellerinde en düşük fiyat 649 dolar olacak. 1399 dolara kadar çıkan fiyatların Türkiye fiyatı henüz netleşmedi.

iPhone 12 mini 64 GB - 649$

iPhone 12 mini 128 GB - 699$

iPhone 12 mini 256 GB - 799$

iPhone 12 64 GB - 749$

iPhone 12 128 GB - 799$

iPhone 12 256 GB - 899$

iPhone 12 Pro 128 GB - 999$

iPhone 12 Pro 256 GB - 1.099$

iPhone 12 Pro 512 GB - 1.299$

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 1.099$

iPhone 12 Pro Max 256 GB - 1.199$

iPhone 12 Pro Max 512 GB - 1.399$

IPHONE 12 TANITIM TARİHİ

Eylül ayında Apple etkinliği sırasında tanıtılmayan iPhone 12'nin 13 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor.

IPHONE 12 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle iPhone lansmanı ertelenen iPhone 12, Apple'ın yeni etkinliği ile tanıtılacak. Iphone 12 serisi 13 Ekim tarihinde tanıtılacak ve ön siparişleri 16 Ekim tarihinde başlayacak. 23 Ekim itibariyle mağazalardaki yerini alacak.