iPhone 12'de Yer Alacağı Söylenen LiDAR Sensör Ne İşe Yarıyor?

Apple tarafından önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen iPhone 12 modelleri ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ederken, söylentiler LiDAR Sensör üzerinde yoğunlaşıyor.

Apple tarafından önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen iPhone 12 modelleri ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ederken, söylentiler LiDAR Sensör üzerinde yoğunlaşıyor. iPad Pro (2020) modellerinde de yer alan LiDAR Sensör hakkında merak ettiğiniz detayları derledik.

LiDAR Sensör Nedir ve Ne İşe Yarar?

Son zamanlarda ortaya çıkan raporlar iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde üçlü arka kamera kurulumuna eşlik edecek olan LiDAR Sensör hakkında bazı detayları ortaya koyuyor. iPad Pro (2020) modellerinde de yer alan bu sensör, bir yandan otonom araç teknolojisinde de kullanılan ve araçların nereye gittiğini, etraflarında neler olduğunu algılayan temel teknolojilerden birisidir.

Söz konusu sensör, akıllı telefonlarda ve son zamanlarda tabletlerde görmeye başladığımız derinlik sensörlerine yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Temel olarak gönderilen ışığın kameraya geri dönüş süresini hesaplayarak derinlik algısını ve uzaklık mesafesini daha iyi algılayabilmeyi sağlayan sensörlerle yapabileceklerinizin bir sınırı yok diyebiliriz.

Örneğin bir bu sensöre sahip bir cihazla bulunduğunuz ortamı detaylı bir şekilde üç boyutlu olarak haritalayabilirsiniz. ya da almak istediğiniz bir mobilyanın evde nasıl görüneceğini bu sensör yardımıyla çok daha başarılı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Diğer cihazlarda gördüğümüz ToF Sensör ile oldukça benzer amaçlara hizmet eden LiDAR'ın farklı olarak birden fazla ışık noktası kullandığını vurgulayalım. Bu daha doğru ve daha ayrıntılı bir görünüm sunuyor.

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