iPhone 12 120Hz Ekran ile Gelmeyecek İddiası Akılları Karıştırdı

Daha önce ortaya çıkan söylentiler doğrultusunda iPhone 12'nin 120Hz ekranla geleceğini aktarmıştık. Ancak Ekran Tedarik Zinciri Danışmanlarından (DSCC) Ross Young'un verilerine göre Apple'ın 120Hz ekran ile ilgili herhangi bir girişimi bulunmuyor.

Yılın en çok beklenen cihazlarından olan iPhone 12 serisinin ekran yenileme konusunda köklü bir değişime uğrayacağına inanılıyordu. Fakat Ekran Tedarik Zinciri Danışmanı (DSCC) Ross Young'a göre iPhone 12 modellerinde böyle bir yenilik yaşanmayacak. 2020 model iPhone'lar için 120Hz yenileme hızı sadece basit bir iddia.

None of our contacts could corroborate iPhone 12 Pro models as 120Hz. They told us 2021. So, they are off our latest 120Hz list.. pic.twitter.com/uTQ7uinMUQ

— Ross Young (@DSCCRoss) July 1, 2020

iPhone 12 120Hz Ekran Kullanacak mı?

Bugüne kadar güvenilir kaynaklardan gelen iddialar doğrultusunda iPhone 12'nin 120Hz yenileme hızına sahip olacağını düşünmüştük. Hatta birkaç yıl önce iPad Pro'da 120Hz ekrana yer veren Apple'ın bu yeniliği iPhone için de yapması muhtemel gözüküyordu. Fakat Young'un aktardıklarına göre bu değişim en erken 2021 yılında yaşanacak.

Eylül ayında yapılacak resmi iPhone 12 lansmanıyla birlikte göreceğimiz yeni cihazlar hakkında sadece iddia üretildiğini unutmamak gerekiyor. Tüm bunların haricinde yeni iPhone modellerinde tasarımı koruyacağı düşünülen Apple'ın neler planladığını yakın zamanda göreceğiz.

Kaynak: Tamindir