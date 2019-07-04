iPhone 11, Tartışmalı Tasarımıyla Bir Kez Daha Ortaya Çıktı

Apple'ın yeni çıkacak amiral gemisi iPhone 11, ortaya çıkan render görüntülerle birlikte kullanıcılarını bir hayli hayal kırıklığına uğratmıştı. Kamera dizilimini gören kullanıcıların ağır eleştirisine maruz kalan iPhone 11, o zamandan bu yana kullanıcıların tasarım değişikliğine gitmesi gerektiğini düşündüğü bir cihaz olarak kaldı. Ortaya çıkan son fotoğraflarsa tüm ümitlerin tükenmiş olabileceğini gösteriyor.

Ortaya çıkan görsellerdeki cihazda, 'Assistive Touch' benzeri sanal bir düğme görülebiliyor. Cihaza yakından bakıldığındaysa yardımcı düğmenin yerinin değiştiği rahatlıkla fark edilebiliyor. Bu yüzden cihazın yalnızca bir prototip olmadığını, gerçek cihazların bu şekilde görüneceği düşünülüyor.

Cihazı incelemeye devam ettiğimizde göze direkt çarpan çerçeveleri görmek mümkün. iPhone X serisinde neredeyse çerçevesiz telefonlarla karşılaştığımız için cihazda bu denli bariz çerçeveleri görmek fazlasıyla ilginç oldu. Tabii ki bu 'ilginçliğin' iyi anlamda olmadığını belirtmekte de fayda var.

Telefonun arkasını incelediğimiz zaman birçok kişinin ağır şekilde eleştirdiği kamera dizilimini görmek mümkün. Bu görsellere göre Apple, korkulanı gerçekleştirerek kamera tasarımını büyük, kamera bir modül olarak karşımıza getirecek.

Şu an için cihazın donanımına dair çok bir bilgi olmasa da Apple'ın yeni amiral gemisinde A13 yongasını kullanacağı düşünülüyor.

iPhone 11'in tanıtılmasına daha birkaç ay olduğunu düşünürsek söz konusu cihazın bir üretim öncesi prototip ya da Çinli bir üretici tarafından üretilmiş çakma iPhone 11 olma ihtimali bulunduğunu belirtelim.