iPhone 11 tanıtım tarihi açıklandı
Aylar süren spekülasyonların ardından Apple, tanıtım toplantısına katılacak olanlara yolladığı davetiye mektubunda yeni Apple ürünlerinin tanıtılacağı söz konusu toplantının 10 Eylül'de yapılacağını doğruladı.
Aylar süren spekülasyonların ardından Apple, tanıtım toplantısına katılacak olanlara yolladığı davetiye mektubunda yeni Apple ürünlerinin tanıtılacağı törenin 10 Eylül'de yapılacağını duyurdu.
Mektupta hangi ürünlerin tanıtılacağına yönelik net bilgiler yer almadı ancak iPhone 11 olacağı tahmin edilen yeni nesil iPhone modelinin de 10 Eylül'de dünyaya duyurulması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle