iPhone 11 tanıtım tarihi açıklandı

30.08.2019 08:23

Aylar süren spekülasyonların ardından Apple, tanıtım toplantısına katılacak olanlara yolladığı davetiye mektubunda yeni Apple ürünlerinin tanıtılacağı törenin 10 Eylül'de yapılacağını duyurdu.



Mektupta hangi ürünlerin tanıtılacağına yönelik net bilgiler yer almadı ancak iPhone 11 olacağı tahmin edilen yeni nesil iPhone modelinin de 10 Eylül'de dünyaya duyurulması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle