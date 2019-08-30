iPhone 11 tanıtım tarihi açıklandı

iPhone 11 tanıtım tarihi açıklandı

Aylar süren spekülasyonların ardından Apple, tanıtım toplantısına katılacak olanlara yolladığı davetiye mektubunda yeni Apple ürünlerinin tanıtılacağı söz konusu toplantının 10 Eylül'de yapılacağını doğruladı.

30.08.2019 08:23
iPhone 11 tanıtım tarihi açıklandı

Aylar süren spekülasyonların ardından Apple, tanıtım toplantısına katılacak olanlara yolladığı davetiye mektubunda yeni Apple ürünlerinin tanıtılacağı törenin 10 Eylül'de yapılacağını duyurdu.


Mektupta hangi ürünlerin tanıtılacağına yönelik net bilgiler yer almadı ancak iPhone 11 olacağı tahmin edilen yeni nesil iPhone modelinin de 10 Eylül'de dünyaya duyurulması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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