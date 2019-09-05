iPhone 11 Performans Testinde Boy Gösterdi

05.09.2019 03:04

iPhone 11 Özellikleri Belli Oldu, Performans Testi Sonuçları Nasıl?

iPhone 11 Performans Testi Sonuçları Şaşırttı. Merak Edilen Donanım Özellikleri Nasıl?



iPhone 11 yaklaşık bir hafta sonra düzenlenecek tanıtım etkinliği ile merakla bekleyenlere duyurulacak. iPhone 11 özellikleri bu güne kadar oldukça merak edildi. Şimdi bu özellikleri ortaya çıkmış kağıt üzerinde çıkmış oldu.



Yeni iPhone modelleri 10 Eylül 2019 tarihinde düzenlenecek etkinlikle duyuruluyor. Ancak Geekbench Performans testi verileri tanıtım öncesi ortaya çıktı.



iOS 13.1 ile çalışan model N104AP anakartına sahip. İşin ilginç olanı model numarası olarak iPhone 12,1 olarak gösterildi.



Tek çekirdek testinden 5415, çoklu çekirdek testinden ise 11294 puan aldığı görülüyor. iPhone 11'de dikkat çeken noktalardan biri 4 GB RAM. iPhone XR modelinde 3 GB RAM'e yer veren Apple'ın yeni uygun fiyatlı iPhone modelinde 4 GB RAM olacak.



Apple A12 Bionic işlemcinin maksimum hızı 2.49Ghz. Geekbench testinde A13'in 2.66 Ghz'de çalıştığı gözlemleniyor. Bu ne anlama geliyor derseniz? Tek Çekirdek testinde yüzde 13'lük bir performans artışı var.



iPhone 11 Performans Testi Sonuçları Şaşırttı.

Kaynak: Teknotalk.com