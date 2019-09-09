iPhone 11 geliyor: Apple'ın son telefonunun özelliklerine dair teknoloji dünyasında konuşulanlar

09.09.2019 19:00

Teknoloji devi Apple firmasının son akıllı telefonu iPhone 11, 10 Eylül tarihinde dünyanın merakla beklediği ürün lansmanı ile tanıtılacak.



Türkiye fiyatının 10 bin liranın üzerinde olması beklenen telefonun kesin fiyatı henüz bilinmiyor. iPhone 11'e ilişkin teknoloji dünyasında konuşulan ve internete sızan bazı özellikler ise şöyle Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle