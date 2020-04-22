iPhone 11, En Çok Satan iPhone Oldu
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iPhone 11, En Çok Satan iPhone Oldu

Consumer Intelligence Research Partners'ın (CIRP) çeyrek sonu Mart 2020

22.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:26
iPhone 11, En Çok Satan iPhone Oldu

Consumer Intelligence Research Partners'ın (CIRP) çeyrek sonu Mart 2020 raporuna göre, iPhone 11 en çok satın alınan model oldu. Amerika'daki toplam iPhone satışlarının yüzde 66'sını iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modelleri oluşturuyor. iPhone 11'e gelince, aynı zaman diliminde iPhone satışlarının yüzde 37'sini oluşturuyor.

iPhone 11: En Çok Satan iPhone

iPhone 11, 2020'nin ilk çeyreğinde Apple'ın en popüler telefonu oldu. Bu pozisyonu selefi iPhone XR'dan aldı. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max de önceki model olan iPhone XS ve iPhone XS Max ile karşılaştırıldığında nispeten iyi performans gösterdi. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, iPhone satışlarının yüzde 13'ünü oluşturdu.

iPhone XR'ı Tahtından Etti

CIRP Partner ve Kurucu Ortağı Josh Lowitz, iPhone 11'in serideki baskın model olduğunu söyleyerek, "Beklendiği üzere, iPhone 11, geçtiğimiz yılın en popüler telefonu iPhone XR'ın yerini aldı. Daha pahalı olan iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max birlikte bir yıl önceki en iyi modeller iPhone XS ve XS Max'e göre payı geliştirdi. Açıkçası, en eski ve düşük fiyatlı iPhone 8 ve 8 Plus, geçtiğimiz yıl aynı pozisyondaki telefonlardan daha zayıf bir satış payına sahipti. Yeni fiyat lideri iPhone SE'nin piyasaya sürülmesi ve muhtemelen 8 ve 8 Plus'ın satışının durdurulması satış karmaşasını değiştirmeli ve önümüzdeki çeyrekte yeni çıkacak modellere daha da önem vermelidir."

Çoğunluk Yeni iPhone Satın Almıyor!

2020 iPhone SE'nin çıkması ve Apple'ın iPhone 8 serisini kullanımdan kaldırmasıyla, çeşitli iPhone'ların satış rakamları önümüzdeki aylarda biraz değişecektir. Araştırma şirketinden elde edilen veriler ayrıca, iPhone kullanıcılarının telefonlarını uzun süre kullandıklarını gösteriyor. Ankete katılan kullanıcıların yüzde 28'i üç yıl veya daha uzun süreyle telefonlarını ellerinden çıkarmıyor.

CIRP Partner ve Kurucu Ortağı Mike Levin, "iPhone sahiplerinin telefonlarını artık daha uzun süre tuttuklarını açıkça görüyoruz. Son çeyrekte alıcıların yüzde 28'i eski telefonlarını üç yıl veya daha uzun süreyle elinde tuttu. Dört yıl öncesinde bu oran yüzde 12 idi. iPhone alıcılarının yüzde 1-9'u her yıl telefonlarını değiştiriyor. Apple için iyi haber, tüketiciler giderek daha yeni, daha pahalı telefonları satın alıyor. Ancak, bir yıl önce iki yıl kadar ellerinde tuttuklarını telefonları artık daha uzun süre bırakmıyorlar. Bu, telefon yenileme döngüsünü yavaşlatıyor ve doygun bir pazarda birim talebini azaltıyor."

CIRP'den elde edilen veriler, Amerika'da 2020'nin ilk çeyreğinde bir Apple ürünü satın alan 500 Apple müşterisinin anketine dayanıyor.

Kaynak: Tamindir

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