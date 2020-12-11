iPhone 11 büyük ödüllü Bitcoin yarışması 12 Aralık'ta başlı-yor.
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iPhone 11 büyük ödüllü Bitcoin yarışması 12 Aralık'ta başlı-yor.

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11.12.2020 08:38 | Son Güncelleme: 11.12.2020 08:42
iPhone 11 büyük ödüllü Bitcoin yarışması 12 Aralık'ta başlı-yor.

Kripto paralarla nasıl işlem yapacağını bilmeyen, para kaybederim korkusu ile risk almak istemeyen fakat kazanmayı öğrenmek iste-yen herkes için Bitay Game!

Gerçek piyasa koşullarında, herkes ile aynı anda risk almadan iş-lem yapabilmeniz için Bitay hesabınıza 10.000 TL sanal bakiye yüklüyoruz. Bitay Game 12 Aralık saat 22:00'de başlayıp 26 Ara-lık saat 22:00'de bitecek.

2 hafta sürecek Bitay Game yarışmacılarının güncel bakiyelerini https://www.bitay.com/bitay-game adresinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

26 Aralık saat 22:00'de hesabında en çok bakiye bulunan 1. yarışmacı iPhone 11'in sahibi oluyor.

2. yarışmacı 1.000 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki,

3. yarışmacı ise 500 TL değerinde Trendyol hediye çeki almaya hak kazanıyor.

iPhone 11 büyük ödüllü Bitcoin yarışması 12 Aralık'ta başlı-yor.

Siz de risk almadan kazanmak için yarışmada yerinizi alın!

Bitay uygulamasını indirip anında üye olarak Bitay Game'e ücret-siz kayıt olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.

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iPhone 11 büyük ödüllü Bitcoin yarışması 12 Aralık'ta başlıyor.
iPhone 11 büyük ödüllü Bitcoin yarışması 12 Aralık'ta başlıyor.

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