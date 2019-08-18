18.08.2019 03:14

iPhone 11'i Merakla Bekliyoruz, iPhone 11 Resmi Tanıtım Tarihi 10 Eylül Olabilir!



iPhone 11 Bu Tarihte Tanıtılabilir!

Apple, yeni amiral gemisi olacak iPhone 11 modellerini Eylül ayı içerisinde, geleneksel olarak duyuracak. Ancak tarih henüz net değil. Ancak iOS 13 Beta ile ortaya çıkan bazı ipuçları Eylül ayının 10'nunu işaret ediyor.

Apple, bugün iOS developer beta 7 sürümünü piyasaya sürmesinden kısa bir süre sonra, iPhone 11 ile ilgili potansiyel ipuçları da ortaya çıktı.

Birezilyalı iHelp BR internet sitesi beta sürümü içerisinde, 10 Eylül Salı günü olarak ayarlanan ve muhtemelen Eylül ayında gerçekleşecek bir kaç ana ekran görüntüsü keşfetti.

Görseller kesinlikle iPhone 11 söylentilerini destekler nitelikte ve Eylül ayındaki geleneksel tanıtım süreci ile de örtüşüyor. Apple iPhone modellerini Eylül ayının ikinci salı veya çarşamba günleri duyuruyor. Bu 2012'deki iPhone 5 modelinden beri her yıl aralıksız devam etti.

Bundan önceki iPhone Tanıtım Tarihleri

12 Eylül 2018 Çarşamba

12 Eylül 2017 Salı

7 Eylül 2016 Çarşamba

9 Eylül 2015 Çarşamba

Ayrıca daha önce de belirttiğimiz gibi Apple, yeni iPhone 11 ile yeni bir adlandırma düzenine geçiyor. iPhone XR yerine iPhone 11, iPhone XS ve iPhone XS MAX yerine iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro MAX isimlendirmesi kullanılabilir.

iPhone 11 Bu Tarihte Tanıtılabilir, Bir iOS 13 İpucu Öyle Gösteriyor

Kaynak: Teknotalk.com