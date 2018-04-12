İpekyolunda Metruk Yapılar Yıkılmaya Devam Ediyor

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından çevre sağlığını ve güvenliğini tehdit eden metruk yapılar yıkılmaya devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi, çevre sağlığı ve güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binaların yıkımına devam ediyor. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince devam eden yıkımlar kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Lokman Hekim Hastanesi'nin yanında bulunan iki katlı metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi. İpekyolu Belediyesi, önümüzdeki günlerde de tespiti yapılan, çevre sağlığı ve güvenliği açısından tehlike arz eden metruk yapıların yıkımına devam edileceği belirtildi. - VAN