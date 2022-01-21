İpekyolu zabıta ekiplerinden örnek davranış - Haberler
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İpekyolu zabıta ekiplerinden örnek davranış

İpekyolu zabıta ekiplerinden örnek davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaların etkisiyle özel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlı vatandaşların imdadına İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koştu.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaların etkisiyle özel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlı vatandaşların imdadına İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koştu.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin denetim çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talep ve istekleri de yerine getiriyor. İl dışında ikamet eden bir vatandaş, zabıta müdürlüğünü arayarak yoğun kar yağışı sebebiyle dışarı çıkamayan yaşlı anne ve babasının ilaçlarının bittiğini, eczaneden ilaç alınması konusunda yardımcı olunmasını talep etti. Gelen talep doğrultusunda harekete geçen ekipler, eczaneden ilaçları alarak belirtilen adresteki vatandaşlara ulaştırdı.

İlaçlarını teslim alan vatandaşlar, ilaç hizmetlerini karşıladıkları için İpekyolu Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, hayır dualarını iletti. - VAN

İpekyolu zabıta ekiplerinden örnek davranış

İpekyolu zabıta ekiplerinden örnek davranış

İpekyolu zabıta ekiplerinden örnek davranış

İpekyolu zabıta ekiplerinden örnek davranış

İpekyolu zabıta ekiplerinden örnek davranış

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Zabıta Müdürlüğü, İpekyolu, Zabıta, kar, Yerel, Haber

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