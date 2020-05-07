İpekyolu Ortanca Mahallesi'nde vaka sayısı 42'ye yükseldi

Van merkez İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi'nde sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 42'ye çıktı.

Van merkez İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi'nde sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 42'ye çıktı.

İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi'nde Eralan ailesinden 4, Eraygen ailesinden de 2 kişinin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası mahalle karantinaya alınmış, mahallede vefat eden bir kişi için taziye kurulmasına izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten İpekyolu kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Dün vaka sayısının 15'e çıktığı mahallede bugün yapılan sağlık taramasında ise vaka sayısı 42'ye yükseldi. - VAN

Kaynak: İHA