İpekyolu'ndaki parka çirkin saldırı
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Yeni Mahalle, İpekyolu, Van, 3. Sayfa

İpekyolu'ndaki parka çirkin saldırı

Van'ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait Yeni Mahalle Rüzgar Sokak'ta bulunan park, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi.

08.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:17
İpekyolu'ndaki parka çirkin saldırı

Van'ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait Yeni Mahalle Rüzgar Sokak'ta bulunan park, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi.

İpekyolu Belediyesi tarafından vatandaşların gündelik hayatlarında dinlenmek, spor yapmak ve çocuklarıyla vakit geçirmek için yaptırdığı Karşıyaka Parkı'nda; yeşil alanlardaki yürüme yolları, çocuk oyun alanları, fitness malzemeleri ve basketbol sahası kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Karşıyaka Parkı'nda oyun grupları yakılırken, yürüyüş yollarındaki parke taşları sökülmüş ve parkı çevreleyen tel örgülerin ise kesilerek büyük ölçüde zarar verildiği tespit edildi.

Olayın hemen ardından İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tadilat ve yenileme çalışmalarına başladı. Vatandaşların vergileri ile yapılan, milli bir servet olan ve tüm vatandaşların faydalandığı kamu mallarına zarar verenlerin yakalanması ve cezalandırılması için gerekli çalışmalar başlatılırken, belediye ekipleri bu tarz saldırılara karşı tüm vatandaşların duyarlı olmasını ve böyle bir olayla karşılaştıklarında polis ya da zabıta ekiplerini bilgilendirmesini istedi. - VAN

Kaynak: İHA

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