İpekyolu'nda Temel Atma Töreni

İpekyolu Belediyesi tarafından yaptırılacak parkın temeli törenle atıldı.



Halilağa Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma töreninde, açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, ilçeye güzel hizmetler kazandırmak için çalışmaların sürdürdüğünü söyledi.



İlçeye yeşil alanlar kazandırmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Öztürk, şöyle konuştu:



"Özellikle kent merkezlerimizde yeşil alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Biz de bu ihtiyacı karşılamak için çok kısa bir süre içerisinde projeler geliştirdik ve çalışmalar başlattık."



Yapılan konuşmaların ardından ilk harç dökülerek, parkın temeli atıldı.